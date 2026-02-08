ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανατροπή μύθος για τη Σίτι στο «Άνφιλντ» από το 84' και μετά!

Δίχως να… χαμπαριάσει από τη μαγεία του Σόμποσλαϊ και την ορμή της Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι έφτασε στο 93’ σε μεγάλο come-back κόντρα στους «κόκκινους», επιβλήθηκε 2-1 και συνεχίζει, όσο μπορεί, στο κυνήγι της κορυφής!

Φοβερή φάση στο φινάλε με τον Σερκί να σκοράρει... από τη σέντρα, τους Χάαλαντ και «Σόμπο» ν' αλληλοτραβιούνται και την απόφαση να είναι φάουλ και αποβολή του Ούγγρου, αντί για τρίτο γκολ.

Τι απολαυστικό ντέρμπι! Τι τρομερή μάχη στο δεύτερο ημίχρονο! Τι γκολ από τον Σόμποσλαϊ! Τι ανατροπή από τη Σίτι και τι… γκρανκινιολικό φινάλε!

Το Λίβερπουλ – Σίτι της 8ης Φεβρουαρίου μένει στην ιστορία της φετινής Πρέμιερ Λιγκ, με τους «πολίτες» να φεύγουν νικητές από το λιμάνι και να συνεχίζει το κυνήγι της πρωτοπόρου Άρσεναλ, από το -6.

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε κάτι φοβερά… συγκινητικό, με την κουβέντα περισσότερο να επικεντρώνεται στη διαιτησία για πέναλτι στους Μάρμους και Σαλάχ από μαρκαρίσματα των Κονατέ και Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Ντοναρούμα δεν είχε καθόλου δουλειά στο πρώτο μέρος, κάτι που άλλαξε άρδην στο δεύτερο 45λεπτο.

Με τον Εκιτικέ φοβερά δραστήριο και τη Λίβερπουλ να μπαίνει με ορμή, φανερά αλλαγμένη έπειτα απ’ όσα προφανώς είπε στους παίκτες ο Σλοτ, το ντέρμπι πήρε… φωτιά!

Όπως… φωτιά ήταν και η μαγική εκτέλεση φάουλ του Σόμποσλαϊ αλά prime Κριστιάνο στο 74’ για το 1-0!

Μόνο που ο captain των Πρωταθλητών θα έκανε και σοβαρό λάθος στο 84’, αφού ήταν εκείνος που κάλυπτε τον Μπερνάρντο Σίλβα στην κεφαλιά του Χάαλαντ για να κάνει ο Πορτογάλος το 1-1 από κοντά με προβολή.

Με τη συμπλήρωση 90’, ο Νούνες πανέξυπνα κυνήγησε μια, κατά τα φαινόμενα, χαμένη μπάλα στα καρέ του Άλισον, την τσίμπησε, ανατράπηκε και ο Χάαλαντ από την άσπρη βούλα έκανε το 2-1 πανηγυρίζοντας σαν τρελός!

Στο φινάλε των καθυστερήσεων και με τον Άλισον να έχει ανέβει στην απέναντι περιοχή, ο Σερκί έστειλε την μπάλα προς την ανυπεράσπιστη εστία του Βραζιλιάνου από τη σέντρα. Ο Χάαλαντ έτρεξε ταχύτατα, «έσβησε» τον Σόμποσλαϊ για να μπει μπροστά του και να προστατεύσει την πορεία της μπάλας, ο Ούγγρος τον τράβηξε, το ίδιο έκανε και ο Νορβηγός, αμφότεροι… σωριάστηκαν στο χορτάρι και έγινε το 3-1 για τη Σίτι.

Όμως, υπήρξε παράβαση, ο ρέφερι είδε το on field review, αποφάσισε φάουλ εκτός περιοχής από τον Σόμποσλαϊ και την αποβολή του, ακυρώνοντας το γκολ και προκαλώντας μέγα πλήγμα στον Σλοτ για τα επόμενα ματς…

