Εφτάψυχη Νάπολι στη Γένοβα με γκολ στο 95', με παίκτη λιγότερο και με χίλια προβλήματα!

Η Τζένοα γι' ακόμα μια φορά εμφάνισε το αντιδραστικό της πνεύμα, είχε αποφασίσει αποφάσισε να μην επιτρέψει στη Νάπολι να πάρει μια νίκη που δεν θα την άξιζε, αλλά οι Πρωταθλητές τόλμησαν, άντεξαν και η τύχη τούς χαμογέλασε.

Ο Κόντε έβλεπε την ομάδα του να κάνει μεγάλα λάθη, να φεύγει με κλάματα ο Μποντζόρνο μετά από δική του κακή στιγμή που στοίχισε στους Ναπολιτάνους, τον ΜακΤόμινεϊ ν' αποχωρεί με τραυματισμό και τον Χουάν Ζεσούς να βλέπει κόκκινη κάρτα στο 76ο λεπτό.

Ακόμα κι έτσι, οι «παρτενοπέι» τα κατάφεραν στο 95ο λεπτό!

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, ο Μαλινόφσκι με εύστοχο χτύπημα πέναλτι είχε βάλει μπροστά στο σκορ την Τζένοα του Ντε Ρόσι στο 3ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι στο «Λουίτζι Φεράρις» κατάφεραν ταχύτατα να φέρουν τα πάνω – κάτω στην αναμέτρηση, με τον Χόιλουντ από «ριμπάουντ» στο 20’ να ισοφαρίζει και τον ΜακΤόμινεϊ στο 22’ με μακρινό σουτ να κάνει την ανατροπή (2-1).

Στην ανάπαυλα, ωστόσο, ο Σκωτσέζος χαφ των φιλοξενούμενων αποχώρησε αναγκαστικά κι έτσι ο Κόντε έβαλε άλλον έναν μπελά στο κεφάλι του. Μαζί μ’ εκείνον που του προκάλεσε ο Μποντζόρνο στο 57’ χάνοντας την κατοχή της μπάλας κι επιτρέποντας στον Κολόμπο να φτάσει μέχρι την περιοχή και να ισοφαρίσει σε 2-2.

Μάλιστα, ο 26χρονος αμυντικός των «παρτενοπέι» έγινε αλλαγή, αφού δεν μπορούσε να διαχειριστεί πνευματικά το λάθος που έκανε. Όλα τελείωσαν για τη Νάπολι στο 76’ με την αποβολή του Χουάν Ζεσούς με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως αν δεν συνέβαινε κάτι που θα χάριζε όλο το ματς στην Τζένοα, η ισοπαλία θα ήταν το αποτέλεσμα του ματς, ήρθε το… θρίλερ στο φινάλε.

Ο Κορνέ ανέτρεψε τον Βεργκάρα που κάνει… εξωπραγματικό ξεκίνημα θητείας στη Νάπολι, ο Χόιλουντ έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 95’, εκτέλεσε κάκιστα, αλλά ο Μπιζό δεν συγκράτησε κι έτσι διαμορφώθηκε το 3-2 για τους «παρτενοπέι».

Η 24η αγωνιστική:

Παρασκευή 06/02

Βερόνα-Πίζα 0-0

Σάββατο 07/02

Τζένοα-Νάπολι 2-3

(3’ Μαλινόφσκι, 57’ Κολόμπο – 20’, 95’ Χόιλουντ, 22’ ΜακΤόμινεϊ)

Φιορεντίνα-Τορίνο (21.45)

Κυριακή 08/02

Μπολόνια-Πάρμα (13.30)

Λέτσε-Ουντινέζε (16.00)

Σασουόλο-Ίντερ (19.00)

Γιουβέντους-Λάτσιο (21.45)

Δευτέρα 09/02

Αταλάντα-Κρεμονέζε (19.30)

Ρόμα-Κάλιαρι (21.45)

Τετάρτη 18/02

Μίλαν-Κόμο (21.45)

Η επόμενη (25η) αγωνιστική:

Παρασκευή 13/02

Πίζα-Μίλαν (21.45)

Σάββατο 14/02

Κόμο-Φιορεντίνα (16.00)

Λάτσιο-Αταλάντα (19.00)

Ίντερ-Γιουβέντους (21.45)

Κυριακή 15/02

Ουντινέζε-Σασουόλο (13.30)

Κρεμονέζε-Τζένοα (16.00)

Πάρμα-Βερόνα (16.00)

Τορίνο-Μπολόνια (19.00)

Νάπολι-Ρόμα (21.45)

Δευτέρα 16/02

Κάλιαρι-Λέτσε (21.45)

