Eύκολα τη Μαγιόρκα η Μπαρτσελόνα

Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα που επικράτησε εύκολα 3-0 της Μαγιόρκα στο Καμπ Νου για την 23η αγωνιστική της La Liga και έδωσε συνέχεια στο σερί με τις έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Έτσι, οι «μπλαουγκράνα» με 58 βαθμούς είναι στην κορυφή και στο +4 από τη 2η Ρεάλ Μαδρίτης (54β.), η οποία έχει παιχνίδι λιγότερο και αντιμετωπίζει το βράδυ της Κυριακής στο «Μεστάγια» τη Βαλένθια (08/02, 22:00). Οι ηττημένοι παρέμειναν στη 15η θέση με 24 βαθμούς.

Το σύνολο του Χάνσι Φλικ προηγήθηκε στο 29' με τον Λεβαντόφσκι και ο Λαμίν Γιαμάλ στο 61' έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 83' ο Μπερνάλ.

 

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (06/02)

Θέλτα-Οσασούνα 1-2

(53' Μπόρχα Ιγκλέσιας - 35' Μπούντιμιρ, 79' Ραούλ Γκαρθία)

 

Σάββατο (07/02)

(15:00) Ράγιο Βαγιεκάνο-Οβιέδο (αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας)

(17:15) Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα 3-0

(29' Λεβαντόφσκι, 61' Λαμίν Γιαμάλ, 83' Μπερνάλ)

(19:30) Σεβίλλη-Τζιρόνα (αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας)

(22:00) Ρεάλ Σοσιεδάδ-Έλτσε

Κυριακή (08/02)

(15:00) Αλαβές-Χετάφε

(17:15) Αθλέτικ Μπιλμπάο-Λεβάντε

(19:30) Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπέτις

(22:00) Βαλένθια-Ρεάλ Μαδρίτης

Δευτέρα (09/02)

(22:00) Βιγιαρεάλ-Εσπανιόλ

 

Το πρόγραμμα της επόμενης (24ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (13/02)

(22:00) Έλτσε-Οσασούνα

Σάββατο (14/02)

(15:00) Εσπανιόλ-Θέλτα

(17:15) Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης

(19:30) Σεβίλλη-Αλαβές

(22:00) Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Σοσιεδάδ

 

Κυριακή (15/02)

(15:00) Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο

(17:15) Χετάφε-Βιγιαρεάλ

(19:30) Λεβάντε-Βαλένθια

(22:00) Μαγιόρκα-Μπέτις

 

Δευτέρα (16/02)

(22:00) Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα

 

Διαβαστε ακομη