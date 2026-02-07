ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Tο CIES συμπεριέλαβε τους Καρέτσα και Μουζακίτη στους κορυφαίους μέσους Κ20

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Tο CIES συμπεριέλαβε τους Καρέτσα και Μουζακίτη στους κορυφαίους μέσους Κ20

Ακόμα μία σημαντική διάκριση για Έλληνες ποδοσφαιριστές, με το Διεθνές Κεντρικό Αθλητικών Σπουδών (CIES) να ανακοινώνει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών, που δεν αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χρήστος Μουζακίτης, με τους Έλληνες διεθνείς να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στις λίστες.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής της Γκενκ βρίσκεται στη 2η θέση στην κατηγορία των επιθετικογενών μέσων, πίσω μόνο από τον Ροντρίγκο Μόρα της Πόρτο, ενώ ο παίκτης του Ολυμπιακού είναι 3ος στην κατηγορία των “ολοκληρωμένων μέσων”, αυτών δηλαδή που μπορούν να προσφέρουν και στην επίθεση και στην άμυνα.

 

Πηγή: sport24.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ανακοινώσεις ΚΟΠ και Σύνδεσμου Προπονητών για το περιστατικό βίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με το... ραβδί για να ξορκίσει κατάρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Kαταγγελία από τον Άρη για άγριο ξυλοδαρμό από πατέρα αντίπαλης ομάδας, σε αγώνα των Κ12!

ΑΡΗΣ

|

Category image

BINTEO: Επευφημίες για τον Γιάννη μετά την trade deadline

NBA

|

Category image

Tο CIES συμπεριέλαβε τους Καρέτσα και Μουζακίτη στους κορυφαίους μέσους Κ20

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με φόρα πάει στον... μονόδρομο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

SuperLeague: Σημαντικά παιχνίδια για όγδοη θέση και παραμονή

Ελλάδα

|

Category image

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Από το Παρίσι ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά για τον Τζουντόκα Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών στην Μποταφόγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης ψάχνει ηγέτη, ο Κάστανος έχει δουλειά

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κυπριακό ποδόσφαιρο: Τελικά, ο στάβλος του Αυγεία δεν καθάρισε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χιμένεθ: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες μέχρι το τέλος - Μυαλό, καρδιά και ένταση με τον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη