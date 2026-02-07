Tο CIES συμπεριέλαβε τους Καρέτσα και Μουζακίτη στους κορυφαίους μέσους Κ20

Ακόμα μία σημαντική διάκριση για Έλληνες ποδοσφαιριστές, με το Διεθνές Κεντρικό Αθλητικών Σπουδών (CIES) να ανακοινώνει τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές κάτω των 20 ετών, που δεν αγωνίζονται στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Χρήστος Μουζακίτης, με τους Έλληνες διεθνείς να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στις λίστες.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής της Γκενκ βρίσκεται στη 2η θέση στην κατηγορία των επιθετικογενών μέσων, πίσω μόνο από τον Ροντρίγκο Μόρα της Πόρτο, ενώ ο παίκτης του Ολυμπιακού είναι 3ος στην κατηγορία των “ολοκληρωμένων μέσων”, αυτών δηλαδή που μπορούν να προσφέρουν και στην επίθεση και στην άμυνα.

Πηγή: sport24.gr