Εντολή πληρωμής 5,9 εκατ. ευρώ της Παρί στον Μπαπέ

Με απόφαση στα μέσα Δεκεμβρίου από το Εργατικό Δικαστήριο του Παρισιού να καταβάλει σχεδόν 61 εκατ. ευρώ στον πρώην αστέρα της Κιλιάν Μπαπέ, η Παρί Σεν Ζερμέν κλήθηκε την Παρασκευή (6/2) από δικαστικό επιμελητή να πληρώσει τα εναπομείναντα 5,9 εκατ. ευρώ στον παίκτη.

Η Παρί έλαβε την Παρασκευή εντολή πληρωμής που την υποχρεώνει να καταβάλει εντός οκτώ ημερών το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε υπόλοιπα αδειών μετ’ αποδοχών και το οποίο εξακολουθεί να οφείλει στον αρχηγό της εθνικής Γαλλίας, ο οποίος μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2024.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τους εκπροσώπους του παίκτη σχετικά με τους όρους εξόφλησης των υπολοίπων ποσών», δήλωσε η Παρί Σεν Ζερμέν στο AFP, επισημαίνοντας ότι «το σύνολο των μισθών και των πριμ που οφείλονταν στον Κιλιάν Μπαπέ έχει καταβληθεί πλήρως από την Παρί Σεν Ζερμέν».

Στις 16 Δεκεμβρίου, το Εργατικό Δικαστήριο του Παρισιού καταδίκασε τον σύλλογο να πληρώσει σχεδόν 61 εκατ. ευρώ στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατήγγειλε απλήρωτους μισθούς, πριμ και άδειες μετά τη λήξη του συμβολαίου του.

Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε περίπου 55 εκατ. ευρώ από μισθούς και πριμ που δεν είχαν καταβληθεί στον παίκτη κατά τον ταραχώδη χωρισμό τους το καλοκαίρι του 2024, με το υπόλοιπο να αφορά άδειες μετ’ αποδοχών.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν, όπως πάντα έχει δηλώσει, θα εκτελέσει την απόφαση που εκδόθηκε, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να ασκήσει έφεση», ανέφερε ο πρωταθλητής Ευρώπης σύλλογος.

Σύμφωνα με άλλη πηγή κοντά στην υπόθεση, ο σύλλογος θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να αποφασίσει αν θα ασκήσει ή όχι έφεση κατά της απόφασης της 16ης Δεκεμβρίου.

