Τρελή αποθέωση για Κριστιάνο παρά την απουσία του!

Παρά την απουσία του Ρονάλντο, οι οπαδοί της Αλ Νασρ τον αποθέωσαν με συνθήματα και κίτρινες κάρτες με το «7», ενώ το μέλλον του Πορτογάλου στη Σαουδική Αραβία παραμένει αβέβαιο.

Παρότι δεν βρέθηκε ούτε αυτήν τη φορά στον αγωνιστικό χώρο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν… το κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς για την Αλ Νασρ στο παιχνίδι με την Αλ Ιτιχάντ. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ παραμένει εκτός δράσης για δεύτερο συνεχόμενο ματς, την ώρα που η ένταση στις σχέσεις του με το PIF και τη λίγκα της Σαουδικής Αραβίας συνεχίζει να αυξάνεται.

Στις εξέδρες, όμως, η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Οι φίλοι της Αλ Νασρ σήκωσαν δεκάδες κίτρινες κάρτες με το νούμερο 7, φώναξαν ρυθμικά το όνομά του και γέμισαν το γήπεδο με την χαρακτηριστική ιαχή «Siu», δείχνοντας την αμέριστη στήριξή τους στον αρχηγό τους, παρά την απουσία του.

Την ίδια στιγμή, το μέλλον του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο ίδιος φέρεται να ζητάει ξεκάθαρες εγγυήσεις για αλλαγή στάσης από το PIF απέναντι στην Αλ Νασρ, θεωρώντας ότι ο σύλλογος έχει μείνει πίσω σε σχέση με την ενίσχυση της Αλ Χιλάλ τον Ιανουάριο. Παρά τα 41 του χρόνια, ο CR7 παραμένει κομβικός για την ομάδα και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, με ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η απουσία του από το γήπεδο μπορεί να συνεχίζεται, αλλά η παρουσία του στις εξέδρες -μέσα από την αγάπη του κόσμου- ήταν πιο έντονη από ποτέ.

