Ρεκόρ αποβολών στη La Liga τη φετινή σεζόν

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Marca, οι διαιτητές της La Liga έχουν δείξει συνολικά 65 κόκκινες κάρτες σε παίκτες και μέλη τεχνικών επιτελείων τη φετινή σεζόν.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει τόσο απευθείας κόκκινες κάρτες όσο και αποβολές μέσω δύο κίτρινων καρτών.

Με αυτό το σύνολο, το ισπανικό πρωτάθλημα έχει τον υψηλότερο αριθμό κόκκινων καρτών ανάμεσα στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1).

Η Marca αναφέρει πως το στοιχείο αυτό έχει ανοίξει συζήτηση στην Ισπανία σχετικά με «τη διαιτητική αυστηρότητα, τη συμπεριφορά παικτών και πάγκων, αλλά και τη γενικότερη ένταση που επικρατεί στους αγωνιστικούς χώρους τη φετινή χρονιά».

