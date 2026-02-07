ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με αλλαγές η ΑΕΚ στις Σέρρες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με αλλαγές η ΑΕΚ στις Σέρρες

Οι τελευταίες σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για το αυριανό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, όπου θα έχει τη στήριξη 4.000 οπαδών της.

Αντίστροφα για το σημαντικό παιχνίδι στις Σέρρες, με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετρούν στην ΑΕΚ.

Η «Ένωση», μετά τη νίκη του Ολυμπιακού για την εξ αναβολής αναμέτρηση στην Τρίπολη την Τετάρτη, υποχώρησε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με έναν βαθμό λιγότερο από τους Πειραιώτες.

Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι για τον «Δικέφαλο» να επιστρέψει με τους τρεις βαθμούς στις αποσκευές του, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει τονίσει στους παίκτες του πως το αυριανό ματς δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση η νίκη, παρότι τα «λιοντάρια» βρίσκονται στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος.

Όλα δείχνουν ότι ο Σέβος προπονητής θα κάνει αλλαγές στη βασική ενδεκάδα, σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πρώτα από όλα είναι εκτός οι τιμωρημένοι Γιόβιτς και Ρέλβας, με τον Βάργκα να παίρνει τη θέση του Σέρβου φορ και όλα δείχνουν ότι στο πλευρό του Μουκουντί θα είναι ένας εκ των Βίντα ή Γκεοργκίεφ.

Ο Νίκολιτς θέλει να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Βούλγαρο αμυντικό και το αυριανό ματς, άλλωστε, προσφέρεται για μία τέτοια επιλογή.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας θα βρεθεί ο Πένραϊς, πίσω από τον Βάργκα θα είναι ο Γκατσίνοβιτς, ενώ θέση στα δύο άκρα της επίθεσης διεκδικούν ο Ελίασον και ο Κοϊτά.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Καυτή» μάχη στο «Αμμόχωστος» με αύρα... σαλονιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με αλλαγές η ΑΕΚ στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

Εντολή πληρωμής 5,9 εκατ. ευρώ της Παρί στον Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Μπράβο στον Μπαρτζώκα που παραδέχθηκε το λάθος του»

EUROLEAGUE

|

Category image

Με ένα ματς που τη μία... ενδιαφέρει

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πάνω από 4.000 οπαδοί της ΑΕΚ δίπλα της στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (7/2)

TV

|

Category image

Παρέσυρε την Βίρτους ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Παναθηναϊκός: Μεταγραφές με προοπτική και στόχευση το μέλλον

Ελλάδα

|

Category image

Απίστευτο «φάουλ» των οπαδών της Φενέρμπαχτσε στην υποδοχή Καντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραστίτης: «Η Ανόρθωση δεν είναι ένα απλό σωματείο, θα μεγαλουργήσει ξανά»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ρεκόρ αποβολών στη La Liga τη φετινή σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλήση Εθνικής Νέων Κ-19 για προπονήσεις

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μαρόκο: Διαψεύδει την παραίτηση του Ρεγκραγκί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρης: Και επίσημα δανεικός στην Χουάρεζ ο Μόντσου

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη