Με αλλαγές η ΑΕΚ στις Σέρρες

Αντίστροφα για το σημαντικό παιχνίδι στις Σέρρες, με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μετρούν στην ΑΕΚ.

Η «Ένωση», μετά τη νίκη του Ολυμπιακού για την εξ αναβολής αναμέτρηση στην Τρίπολη την Τετάρτη, υποχώρησε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με έναν βαθμό λιγότερο από τους Πειραιώτες.

Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι για τον «Δικέφαλο» να επιστρέψει με τους τρεις βαθμούς στις αποσκευές του, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει τονίσει στους παίκτες του πως το αυριανό ματς δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση η νίκη, παρότι τα «λιοντάρια» βρίσκονται στην τελευταία θέση του πρωταθλήματος.

Όλα δείχνουν ότι ο Σέβος προπονητής θα κάνει αλλαγές στη βασική ενδεκάδα, σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πρώτα από όλα είναι εκτός οι τιμωρημένοι Γιόβιτς και Ρέλβας, με τον Βάργκα να παίρνει τη θέση του Σέρβου φορ και όλα δείχνουν ότι στο πλευρό του Μουκουντί θα είναι ένας εκ των Βίντα ή Γκεοργκίεφ.

Ο Νίκολιτς θέλει να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Βούλγαρο αμυντικό και το αυριανό ματς, άλλωστε, προσφέρεται για μία τέτοια επιλογή.

Στο αριστερό άκρο της άμυνας θα βρεθεί ο Πένραϊς, πίσω από τον Βάργκα θα είναι ο Γκατσίνοβιτς, ενώ θέση στα δύο άκρα της επίθεσης διεκδικούν ο Ελίασον και ο Κοϊτά.

