Απίστευτο «φάουλ» των οπαδών της Φενέρμπαχτσε στην υποδοχή Καντέ

Οι φίλοι της τουρκικής ομάδας δεν θα μπορούσαν παρά να πανηγυρίζουν στο άκουσμα της έλευσης του Καντέ και όπως είναι λογικό να σπεύσουν να τον υποδεχτούν.

Ωστόσο η υποδοχή στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας είχε και κάποια κακώς κείμενα, όπως τόνισαν τα διεθνή ΜΜΕ.

Ορισμένοι φίλοι της Φενέρμπαχτσε πάνω στον ενθουσιασμό τους για την απόκτηση του Καντέ τον υποδέχτηκαν βάφοντας μαύρο το πρόσωπό τους, θέλοντας να παραστήσουν τον παίκτη.

Αυτό σχολιάστηκε έντονα, ενώ έγινε λόγος για κάποιου είδους ρατσιστικό περιεχόμενο, κάτι που ωστόσο δεν έχει σχολιαστεί από τον παίκτη και την Φενέρμπαχτσε.

sdna.gr