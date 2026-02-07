ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάνω από 4.000 οπαδοί της ΑΕΚ δίπλα της στις Σέρρες

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάνω από 4.000 οπαδοί της ΑΕΚ δίπλα της στις Σέρρες

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (08/02), με τον κόσμο της Ένωσης να ετοιμάζεται να υποστηρίξει την ομάδα του Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την εκτός έδρας μάχη με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες το μεσημέρι της Κυριακής (08/02, 16:00) στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά το ισόπαλο (1-1) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena».

Οι οπαδοί της Ένωσης αναμένεται να δώσουν το δυναμικό παρών στην αναμέτρηση, με τους φίλους της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στην Βόρεια Ελλάδα να έχουν ξεσηκωθεί για ένα εισιτήριο. Aναλυτικότερα, αναμένεται να βρεθούν στις κερκίδες του Δημοτικού σταδίου Σερρών πάνω από 4.000 οπαδοί της ΑΕΚ, μιας και ήδη έχουν γίνει sold out ήδη τρεις θύρες, ενώ έχει ανοίξει και η Θύρα 5, με την ζήτηση για ένα... μαγικό χαρτάκι για το παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Ζεράρ Σαραγόσα να είναι τεράστια και συνεχή.

Το απόγευμα του Σαββάτου (07/02) μετά τις 17:30 αναμένεται να φτάσει και η αποστολή της ΑΕΚ, με τον κόσμο της Ένωσης να προετοιμάζει θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο, όπου θα διαμείνουν ο Σέρβος τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του, που θα φτάσουν με πούλμαν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην 2η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα στο -1 από τον Ολυμπιακό και στο +1 από τον τρίτο, ΠΑΟΚ που έχει και ένα ματς λιγότερο.

athletiko.gr 

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Από το Παρίσι ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά για τον Τζουντόκα Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών στην Μποταφόγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης ψάχνει ηγέτη, ο Κάστανος έχει δουλειά

ΑΡΗΣ

|

Category image

Χιμένεθ: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες μέχρι το τέλος - Μυαλό, καρδιά και ένταση με τον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Σούπερ Λιγκ: Παιχνίδια-φωτιά για όγδοη θέση και πλέι άουτ

Ελλάδα

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Παρών ο Παπασταύρου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κέρδος ό,τι και να γίνει

ΑΕΛ

|

Category image

«Καυτή» μάχη στο «Αμμόχωστος» με αύρα... σαλονιών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Με αλλαγές η ΑΕΚ στις Σέρρες

Ελλάδα

|

Category image

Εντολή πληρωμής 5,9 εκατ. ευρώ της Παρί στον Μπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος: «Μπράβο στον Μπαρτζώκα που παραδέχθηκε το λάθος του»

EUROLEAGUE

|

Category image

Με ένα ματς που τη μία... ενδιαφέρει

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη