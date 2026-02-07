Πάνω από 4.000 οπαδοί της ΑΕΚ δίπλα της στις Σέρρες

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την εκτός έδρας μάχη με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες το μεσημέρι της Κυριακής (08/02, 16:00) στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θέλει να επιστρέψει στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά το ισόπαλο (1-1) ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena».

Οι οπαδοί της Ένωσης αναμένεται να δώσουν το δυναμικό παρών στην αναμέτρηση, με τους φίλους της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς στην Βόρεια Ελλάδα να έχουν ξεσηκωθεί για ένα εισιτήριο. Aναλυτικότερα, αναμένεται να βρεθούν στις κερκίδες του Δημοτικού σταδίου Σερρών πάνω από 4.000 οπαδοί της ΑΕΚ, μιας και ήδη έχουν γίνει sold out ήδη τρεις θύρες, ενώ έχει ανοίξει και η Θύρα 5, με την ζήτηση για ένα... μαγικό χαρτάκι για το παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Ζεράρ Σαραγόσα να είναι τεράστια και συνεχή.

Το απόγευμα του Σαββάτου (07/02) μετά τις 17:30 αναμένεται να φτάσει και η αποστολή της ΑΕΚ, με τον κόσμο της Ένωσης να προετοιμάζει θερμή υποδοχή στο ξενοδοχείο, όπου θα διαμείνουν ο Σέρβος τεχνικός και οι ποδοσφαιριστές του, που θα φτάσουν με πούλμαν από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι «κιτρινόμαυροι» είναι στην 2η θέση της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα στο -1 από τον Ολυμπιακό και στο +1 από τον τρίτο, ΠΑΟΚ που έχει και ένα ματς λιγότερο.

