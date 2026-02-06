Παρέσυρε την Βίρτους ο Ολυμπιακός

Διέλυσε τη Βίρτους Μπολόνια στο ΣΕΦ με επιβλητική εμφάνιση ο Ολυμπιακός!

Οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν στο παρκέ μετά από την προ τριών ημερών ήττα τους στο Ντουμπάι και πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους στη φετινή σεζόν, πανηγύρισαν την πολύ εύκολη νίκη με 109-77, για την 27η αγωνιστική της Ευρωλίγκας!

Πριν από την έναρξη του αγώνα, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός μαζί με την ομάδα και τον Ντάνιελ Χάκετ από πλευράς Βίρτους, τίμησαν τα θύματα της τραγωδίας της Θύρας 7 αφήνοντας λουλούδια. Επιπλέον, ο Λούκα Βιλντόσα βραβεύτηκε για την προσφορά του στην ομάδα κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ενώ ο Βεζένκοφ παρέλαβε από τους προέδρους των «ερυθρόλευκων» το βραβείο του MVP για τον Ιανουάριο στην Ευρωλίγκα.

Για την επόμενη (28η) αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα (Πέμπτη 12/2, 21:15), ενώ θα έχει προηγηθεί η, επίσης εντός έδρας, αναμέτρησή του με τον Προμηθέα για το πρωτάθλημα. Για τη Βίρτους ακολουθεί ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα κοντραριστεί με την Εφές.

Το ματς:

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μην έχοντας στη διάθεσή του τους τραυματίες Παπανικολάου, Νιλικίνα, Μόρις και Λαρεντζάκη, οι οποίοι έμειναν εκτός δωδεκάδας μαζί με τους σταθερά απόντες Φαλ και Έβανς. Από την άλλη, ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς ξεκίνησε το παιχνίδι με Βιλντόσα, Έντουαρντς, Νιάνγκ, Γιάλοου και Σμαϊλαγκιτς, μην υπολογίζοντας στις υπηρεσίες των Μόργκαν, Παγιόλα και Ντιουφ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με… βροχή από τρίποντα! Γιάλοου, Γουόκαπ, Γουόρντ και Έντουαρντς ευστόχησαν για το 6-6, ενώ ο Γιάλοου πλήγωσε νωρίς την άμυνα του Ολυμπιακού, φτάνοντας πολύ γρήγορα τους 9 προσωπικούς πόντους για να βάλει τους φιλοξενούμενους μπροστά με 12-8. Ο Βεζένκοφ με 6 σερί πόντους μείωσε σε 12-14 και ο Γουόρντ κάρφωσε αφού πρώτα μπλόκαρε τον Γιάλοου, για να ισοφαρίσει σε 14-14, πριν ο Βεζένκοφ βάλει για πρώτη φορά μπροστά τον Ολυμπιακό!

Ο Έντουαρντς ευστόχησε ξανά σε τρίποντο και έβαλε όμορφο λέι απ για το 16-19, ο Ντόρσεϊ με συνεχόμενα τρίποντά του έφερε το ματς στον πόντο (22-23), ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους, για να διαμορφώσει το 24-23 της πρώτης περιόδου.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Τζόουνς να μπαίνει στο παρκέ και να έχει δύο σερί καλάθια, από ασίστ Γουόρντ και Βεζένκοφ. Ο Τζόζεφ με τρίποντο έκανε το 31-25, ενώ μετά από υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας, ο Βεζένκοφ ευστόχησε σε τρίποντο από τη γωνία για το 36-27! Καταιγιστικός σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός, «έπνιξε» την αντίπαλό του με σερί πολύ καλές άμυνες, ενώ ο Τζόζεφ ευστόχησε ξανά από μακριά, για το 39-28!

Ο Φουρνιέ με δύο συνεχόμενα δικά του τρίποντα και ο Χολ με καλάθι-φάουλ, εκτόξευσαν τη διαφορά στους 21 (49-28), με το επί μέρους σκορ στη δεύτερη περίοδο να είναι 25-5! Ο Σμαϊλαγκιτς με buzzer-beater τρίποντο έδωσε λύση στην επίθεση της Βίρτους, όμως οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του ματς. ΜακΚίσικ και Χολ με συνεχόμενα γκολ-φάουλ έκαναν το 59-34, πριν έρθει ο Πίτερς για να διαμορφώσει το 61-34! Άκρως εντυπωσιακή η δεύτερη περίοδος για τον Ολυμπιακό, με τρομερές άμυνες, ιδανική κυκλοφορία της μπάλας, με μόλις ένα λάθος και με απίθανο επί μέρους σκορ 37-11, ενώ οι Πειραώτες είχαν 14/17 δίποντα και 9/14 τρίποντα στο πρώτο μισό του αγώνα!

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Ντόρσεϊ να μπαίνει ορεξάτος, ευστοχώντας σε δύο συνεχόμενα τρίποντα και σε τρεις βολές, για να εκτοξεύσει τη διαφορά στο +30 (70-40)! Ο Ολυμπιακός συνέχισε να κυριαρχεί κόντρα σε μία ανήμπορη να αντιδράσει Βίρτους, με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και τους 39 πόντους (86-47), πριν έρθει το 90-50 στη λήξη της περιόδου, με buzzer-beater τρίποντο του Ντόρσεϊ!

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 90-50, 109-77

sport-fm.gr