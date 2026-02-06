ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πραστίτης: «Η Ανόρθωση δεν είναι ένα απλό σωματείο, θα μεγαλουργήσει ξανά»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πραστίτης: «Η Ανόρθωση δεν είναι ένα απλό σωματείο, θα μεγαλουργήσει ξανά»

Ο πρόεδρος της Ανόρθωσης ανέβηκε στο βήμα στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ομάδας για τα 115 χρόνια ζωής του σωματείου

Ο Κυριάκος Πραστίτης μεταξύ άλλων είπε: 

«Η Ανόρθωση δεν είναι ένα απλό ποδοσφαιρικό σωματείο, είναι ένα βασίλειο το οποίο αν και ερημωμένο σήμερα θα επιβιώσει, θα αναγεννηθεί γιατί το επιτάσσει η ιστορία, το επιτάσσει η ιστορία της Ανόρθωσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα το μουντό θα Θα ανατείλει ξανά μια ακτίδα ζεστασιάς, δυνατή, θριαμβευτική και η Ανόρθωση θα μεγαλουργήσει ξανά».

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παρέσυρε την Βίρτους ο Ολυμπιακός

EUROLEAGUE

|

Category image

Παναθηναϊκός: Μεταγραφές με προοπτική και στόχευση το μέλλον

Ελλάδα

|

Category image

Απίστευτο «φάουλ» των οπαδών της Φενέρμπαχτσε στην υποδοχή Καντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πραστίτης: «Η Ανόρθωση δεν είναι ένα απλό σωματείο, θα μεγαλουργήσει ξανά»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ρεκόρ αποβολών στη La Liga τη φετινή σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλήση Εθνικής Νέων Κ-19 για προπονήσεις

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μαρόκο: Διαψεύδει την παραίτηση του Ρεγκραγκί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άρης: Και επίσημα δανεικός στην Χουάρεζ ο Μόντσου

Ελλάδα

|

Category image

Απαγορευτικό, το ίδιο σκηνικό στην Πάφο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πήρε «διπλό» θρίλερ στο Καϊμακλί η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Επίσημο: Δανεικός στην Ρίζεσπορ ο Πιερό

Ελλάδα

|

Category image

Τρελή αποθέωση για Κριστιάνο παρά την απουσία του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Στα 15 εκατομμύρια ευρώ το χρέος της Μονακό»

EUROLEAGUE

|

Category image

«Χάποελ και Παναθηναϊκός οι κύριοι διεκδικητές του Χέις - Ντέιβις»

EUROLEAGUE

|

Category image

Aυτός είναι ο σωστός δρόμος

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Διαβαστε ακομη