Πραστίτης: «Η Ανόρθωση δεν είναι ένα απλό σωματείο, θα μεγαλουργήσει ξανά»
Ο πρόεδρος της Ανόρθωσης ανέβηκε στο βήμα στο πλαίσιο της εκδήλωσης της ομάδας για τα 115 χρόνια ζωής του σωματείου
Ο Κυριάκος Πραστίτης μεταξύ άλλων είπε:
«Η Ανόρθωση δεν είναι ένα απλό ποδοσφαιρικό σωματείο, είναι ένα βασίλειο το οποίο αν και ερημωμένο σήμερα θα επιβιώσει, θα αναγεννηθεί γιατί το επιτάσσει η ιστορία, το επιτάσσει η ιστορία της Ανόρθωσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα το μουντό θα Θα ανατείλει ξανά μια ακτίδα ζεστασιάς, δυνατή, θριαμβευτική και η Ανόρθωση θα μεγαλουργήσει ξανά».