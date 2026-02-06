Το ποσό που λέγεται πως ζητά ο Σόμποσλαϊ από τη Λίβερπουλ

Οι συζητήσεις για νέο συμβόλαιο του Ντόμινικ Σόμποσλαϊ με τη Λίβερπουλ βρίσκονται σε εξέλιξη, όμως το οικονομικό σκέλος φαίνεται πως αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι». Παρότι το υπάρχον συμβόλαιο του Ούγγρου μεσοεπιθετικού έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2028, η πλευρά του ποδοσφαιριστή πιέζει ήδη για γενναία αναπροσαρμογή αποδοχών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ουγγρικού Blikk, ο Σόμποσλαϊ φέρεται να ζητά σχεδόν… διπλασιασμό ή και τριπλασιασμό του μισθού του. Από τις περίπου 120.000 λίρες την εβδομάδα που λαμβάνει σήμερα, οι απαιτήσεις του αγγίζουν τις 200.000 έως 300.000 λίρες, ποσό που θα τον έφερνε αυτομάτως στο κορυφαίο μισθολογικό επίπεδο του ρόστερ.

Στο στρατόπεδο της Λίβερπουλ αναγνωρίζεται η αγωνιστική αξία και η εμπορική δυναμική του διεθνούς Ούγγρου, ο οποίος αποτελεί βασικό κομμάτι του project της ομάδας, όμως δεν είναι δεδομένο ότι οι «κόκκινοι» θα φτάσουν άμεσα στα νούμερα που ζητά ο παίκτης. Η πολιτική του συλλόγου παραμένει αυστηρή όσον αφορά τη μισθολογική ισορροπία, ειδικά σε περιπτώσεις παικτών που δεσμεύονται ήδη με μακροχρόνιο συμβόλαιο.

