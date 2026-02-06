Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο Copa del Rey
ΓΗΠΕΔΟ
Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διασταυρώσουν -για δεύτερη σερί χρονιά- τα ξίφη τους στα ημιτελικά του κυπέλλου Ισπανίας, ενώ οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι της Χώρας των Βάσκων θα μονομαχήσουν για ένα εισιτήριο για τον τελικό της Σεβίλης.
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της σημερινής κλήρωσης των διπλών ημιτελικών του Copa del Rey, με την Ατλέτικο και την Αθλέτικ Μπιλμπάο να είναι οι γηπεδούχοι στους πρώτους αγώνες, που θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα (μεταξύ 10 και 12 Φεβρουαρίου) και τις Μπαρτσελόνα κα Ρεάλ Σοσιεδάδ να υποδέχονται τις ρεβάνς, το διάστημα 3-5 Μαρτίου.
Τα ζευγάρια των ημιτελικών:
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ