Το μεγάλο πριμ για Τούχελ και Άγγλους διεθνείς για κατάκτηση του Μουντιάλ

Ο Τόμας Τούχελ ετοιμάζει τα σχέδια του για τη συμμετοχή της εθνικής Αγγλίας στα τελικά του Μουντιάλ. Ο Γερμανός τεχνικός, που στο τέλος της περασμένης σεζόν έφυγε από τον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου, επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τη θητεία του στον πάγκο της Τσέλσι, για ν' αναλάβει τα «τρία λιοντάρια».

Η εθνική Αγγλίας έχει νικήσει και στους έξι αγώνες του προκριματικού ομίλου της και μάλιστα χωρίς να δεχθεί γκολ, εξασφαλίζοντας άνετα τη θέση της στο Μουντιάλ 2026, δύο αγωνιστικές μάλιστα πριν την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης.

Η Αγγλία θα ξεκινήσει την προσπάθειά της στο Μουντιάλ 2026 με μια πολύ γνώριμη αντίπαλο, την Κροατία, στο πρώτο της παιχνίδι στις 17 Ιουνίου. Με τον Παναμά και την Γκάνα να συμπληρώνουν τον όμιλο, το δυσκολότερο τεστ για την Αγγλία είναι κόντρα στην Κροατία.

Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα «Sun» η ομοσπονδία έχει δεσμευτεί να δώσει στον Τούχελ μπόνους τριών εκατ. λιρών αν καταφέρει να οδηγήσει την εθνική ομάδα στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου το 2026, ενώ θα δώσει ένα εκατ. λίρες σε κάθε παίκτη της αποστολής αν επιστρέψουν στο Λονδίνο με το τρόπαιο.