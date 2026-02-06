Ντεμπούτο με χατ-τρικ για τον Καρίμ Μπενζεμά

Ιδανικό ντεμπούτο με την φανέλα της Αλ Χιλάλ, έκανε ο Καρίμ Μπενζεμά, καθώς ο Γάλλος επιθετικός, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση με την μεταγραφή του από την Αλ Ιτιχάντ, πέτυχε χατ-τρικ στην εμφατική εκτός έδρας νίκη επίς της Αλ Οκντούντ με 6-0, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας.

Ο 38χρονος νικητής της «Χρυσής Μπάλας» του 2022 σκόραρε στο 31ο, στο 60ό και στο 64ο λεπτό, όντας καταλυτικός στην εντυπωσιακή νίκη της ομάδας του, ενώ τα υπόλοιπα τέρματα της πρωτοπόρου στην Saudi Pro, σημείωσαν ο Μάλκομ (σ.σ. 70` από ασίστ του Μπενζεμά) και ο Σαλέμ Αλ Νταουσάρι (74`, 90`+3`).

Ο Μπενζεμά αντικαταστάθηκε στο 72ο λεπτό από τον Σουλτάν Μαντάς, ενώ με αυτήν την νίκη, που είναι η 15η στο πρωτάθλημα (σ.σ. μετρά και πέντε ισοπαλίες), η Αλ Χιλάλ παραμένει αήττητη και εδραίωσε την θέση της στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.