Νέος διευθυντής τής ΚΟΕΑΣ αναλαμβάνει ο Ανδρέας Βρυωνίδης

Ο Ανδρέας Βρυωνίδης θα είναι ο νέος διευθυντής τής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, καθώς υπερίσχυσε των υπόλοιπων διεκδικητών στη διαδικασία επιλογής. Μετά τις γραπτές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν όλοι οι υποψήφιοι, από τον ανεξάρτητο οργανισμό AIMS International Cyprus, προκρίθηκαν οκτώ (8) υποψήφιοι, οι οποίοι συναντήθηκαν με την Ειδική Επιτροπή τής ΚΟΕΑΣ για προφορική συνέντευξη, με τον Ανδρέα Βρυωνίδη να είναι ο επιτυχών τής διαδικασίας.

Ο κ. Βρυωνίδης αναλαμβάνει τα νέα καθήκοντά του τη Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2026. Θυμίζουμε ότι η προκήρυξη της θέσης του νέου διευθυντή έγινε εξαιτίας τής αφυπηρέτησης τού γενικού διευθυντή τής ΚΟΕΑΣ, Αντώνη Γεωργαλλίδη, έπειτα από 40 χρόνια εξαίρετης και ανεκτίμητης προσφοράς στην Ομοσπονδία τού στίβου.

Ο κ. Ανδρέας Βρυωνίδης διαθέτει μακρόχρονη σχέση με τον χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα με τον στίβο. Γεννήθηκε στη Λευκωσία και υπήρξε αθλητής στίβου κατά τα μαθητικά του χρόνια, με αξιόλογες επιτυχίες σε παγκύπριο επίπεδο, καθώς και συμμετοχές σε πανελλήνιους αγώνες σε αγωνίσματα ταχύτητας και αντοχής. Παράλληλα, έχει ασχοληθεί και με άλλα ομαδικά αθλήματα, όπως το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ, αποκτώντας σφαιρική αντίληψη του αθλητικού περιβάλλοντος.

Είναι πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στο Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο (International Sports Law) από το Sheffield Hallam University, με διάκριση. Διαθέτει γνώση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τον αθλητισμό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και της λειτουργίας διεθνών αθλητικών οργανισμών.

Από το 2016 ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου σε δικηγορική εταιρεία, με εμπειρία σε νομικά και θεσμικά ζητήματα. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας και του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ενώ παράλληλα έχει ενεργή ενασχόληση με διάφορους αθλητικούς οργανισμούς και ομοσπονδίες, αποκτώντας ουσιαστική γνώση της λειτουργίας και των προκλήσεων του οργανωμένου αθλητισμού. Μέσα από τη μέχρι σήμερα πορεία του έχει αναπτύξει προσέγγιση που δίνει έμφαση στη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και τη θεσμική συμμόρφωση.