ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε ο Χριστοφόρου, αλλά επιβραβεύθηκε!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε ο Χριστοφόρου, αλλά επιβραβεύθηκε!

Εξέπληξε ο αρχιδιαιτητής Νταμάτο.

Στο ματς Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ, ο διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου που μπήκε από... σπόντα στο γήπεδο μιας και τραυματίστηκε ο Ανδρέας Τεχράνυ, υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος, αποβάλλοντας τον Τζεπάρ για μαρκάρισμα στον Διαμαντάκο.

Μία απόφαση που εξέπληξε μιας και δεν ήταν ο τελευταίος παίκτης και δίπλα του ήταν άλλος αμυνόμενος των μαυροπρασίνων. Προσωπικά θεωρώ ότι ήταν ένα σφάλμα από αυτά που λες «δεν γίνεται». Και για αυτό του πήρε... πίσω την κόκκινη ο Δανός βαρίστας.

Και αντί να τιμωρηθεί και να είναι εκτός ορισμών, επιβραβεύθηκε όντας ο ρεφ στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε Πάφο και Ομόνοια. Ναι δεν πρέπει να «κόβονται κεφαλιά» αλλά όταν τέτοια λάθη μένουν ατιμώρητα, τότε...

Χ.Χ

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το μεγάλο πριμ για Τούχελ και Άγγλους διεθνείς για κατάκτηση του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να το κάνει, όπως και στο κύπελλο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Αλλάζει... πολιτείες και επίσημα ο Κέλερ - Η ανακοίνωση της ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Μιχάλης Μάρκου: Η πίστη στην ομάδα, το βάθος και οι φιλοδοξίες ενόψει της συνέχειας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Η Πάφος FC δηλώνει παρούσα στα δύσκολα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Νέος διευθυντής τής ΚΟΕΑΣ αναλαμβάνει ο Ανδρέας Βρυωνίδης

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Καθυστέρηση στις πληρωμές παικτών και πιθανότητα απεργίας στη Μονακό

EUROLEAGUE

|

Category image

Ξεκινούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες - Με δυο συμμετοχές η Κύπρος

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Η έκπληξη του Άιτινγκ στα πιτσιρίκια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εξελίξεις στην ΚΟΠ: Καταχωρήθηκε από την Νομική Υπηρεσία, υπόθεση κατά του Γιώργου Κούμα για το ασυμβίβαστο

Category image

Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε ο Χριστοφόρου, αλλά επιβραβεύθηκε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ντεμπούτο με χατ-τρικ για τον Καρίμ Μπενζεμά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O απόηχος με ΑΠΟΕΛ, αυτό με Ομόνοια και οι… μετοχές του Λούκασεν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Το CAS επικύρωσε τον τετραετή αποκλεισμό της Ευαγγελίας Τρικωμίτη για χειραγώγηση βαθμολογιών - Τι αναφέρει ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης

Category image

Αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη