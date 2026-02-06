Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε ο Χριστοφόρου, αλλά επιβραβεύθηκε!

Στο ματς Ολυμπιακός - ΑΠΟΕΛ, ο διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου που μπήκε από... σπόντα στο γήπεδο μιας και τραυματίστηκε ο Ανδρέας Τεχράνυ, υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος, αποβάλλοντας τον Τζεπάρ για μαρκάρισμα στον Διαμαντάκο.

Μία απόφαση που εξέπληξε μιας και δεν ήταν ο τελευταίος παίκτης και δίπλα του ήταν άλλος αμυνόμενος των μαυροπρασίνων. Προσωπικά θεωρώ ότι ήταν ένα σφάλμα από αυτά που λες «δεν γίνεται». Και για αυτό του πήρε... πίσω την κόκκινη ο Δανός βαρίστας.

Και αντί να τιμωρηθεί και να είναι εκτός ορισμών, επιβραβεύθηκε όντας ο ρεφ στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής ανάμεσα σε Πάφο και Ομόνοια. Ναι δεν πρέπει να «κόβονται κεφαλιά» αλλά όταν τέτοια λάθη μένουν ατιμώρητα, τότε...

