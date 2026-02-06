ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πέταξε άλλη μια σεζόν στα σκουπίδια ο Αντετοκούνμπο»

«Πέταξε άλλη μια σεζόν στα σκουπίδια ο Αντετοκούνμπο»

Eνδιαφέρουσα άποψη για το γεγονός ότι δεν πίεσε αρκετά να φύγει

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μείνει στους Μπακς τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, αφού η προθεσμία για ανταλλαγές παρήλθε. Ο Μπιλ Σίμονς, από τους κορυφαίους αναλυτές στο ΝΒΑ, θεωρεί πως ο 31χρονος σούπερ σταρ έχει ευθύνη, καθώς δεν πίεσε όσο θα έπρεπε το Μιλγουόκι να τον παραχωρήσει.

«Γιάννη, τι κάνεις; Φύγε από εκεί! Δεν είχες μια σοβαρή πορεία στα playoffs με τους Μπακς από το 2022. Σπατάλησες μια ολόκληρη τετραετία playoffs. Θα μπορούσες να το αλλάξεις αυτό φέτος και το μόνο που έπρεπε να κάνεις ήταν να πεις ‘απαιτώ να γίνω ανταλλαγή. Έκλεισα τον κύκλο μου, παραχωρήστε με!’. Πλέον είναι σε χειρότερη θέση. Έπρεπε να τους πιέσει να φύγει. Θα μπορούσε να παίξει στα playoffs με μια καλή ομάδα φέτος. Δεν το έκανε και πέταξε άλλη μια σεζόν στα σκουπίδια. Έδωσε στους Μπακς το πρωτάθλημα, αλλά είναι ώρα να φύγει», ανέφερε.

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

