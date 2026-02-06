Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί;

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μεξικανός πορτιέρε ήταν καθοριστικός στην πρόκριση της ΑΕΛ

O Γκιγιέρμο Οτσόα έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στο πιο κομβικό παιχνίδι της ΑΕΛ έως τώρα στη σεζόν. Τον προημιτελικό αγώνα του κυπέλλου με την Ομόνοια μέσα στο ΓΣΠ.

Σ΄ένα γήπεδο που έζησε μία εφιαλτική βραδιά (5-0, πρώτος γύρος του πρωταθλήματος), ο Μεξικανός θρύλος συνέβαλε τα μέγιστα για να πάρει η ομάδα του μία μεγάλη πρόκριση και να διατηρηθεί εντός του μεγαλύτερου στόχου της τη φετινή σεζόν. 

Αναμφίβολα, ο λόγος που η Ομόνοια πέτυχε μόνο ένα γκολ ήταν η παρουσία του Οτσόα στο παιχνίδι. Είναι εκπληκτική η διπλή απόκρουση που κάνει στο 82ο λεπτό του αγώνα με την μπάλα να του κάνει το χατίρι και να χτυπά δύο φορές στο δοκάρι στη συνέχεια. 

Η ΑΕΛ μπορεί να ισοφαρίστηκε ουσιαστικά σε «νεκρό» χρόνο και το παιχνίδι να οδηγήθηκε στην παράταση, ωστόσο, ο Οτσόα παρέμεινε «ζεστός» κρατώντας την ομάδα του στο ματς. Στο 105΄είπε νέο «όχι» στο πλασέ του Μαέ, ενώ σ΄ένα πιο γενικό πλαίσιο διατήρησε την ψυχραιμία του μέχρι το φινάλε καθοδηγώντας την άμυνα η οποία δεδομένα δεχόταν μεγάλη πίεση από τους πρασίνους, ειδικά προς το φινάλε του αγώνα και σε όλη τη διάρκεια της παράτασης.

Ο Οτσόα γνώρισε την αποθέωση μετά το τέλος του αγώνα, όχι μόνο από τους ΑΕΛίστες αλλά και από τους συμπατριώτες του οι οποίοι κατέκλυσαν με σχόλια τα social media της ομάδας της Λεμεσού. Είναι γνωστό άλλωστε ότι για τους Μεξικανούς αποτελεί έναν ζωντανό θρύλο. Για του λόγου το αληθές, ο Νικόλας Λεβέντης αποκάλυψε πως η ομάδα έχει πουλήσει τα δικαιώματα προβολής των αγώνων της στο Μεξικό προκειμένου να βλέπουν και εκεί… Οτσόα.

Ειδική αναφορά για τον τερματοφύλακά του έκανε και ο Ούγκο Μαρτίνς στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά το τέλος του αγώνα... «Είναι μεγάλος τερματοφύλακας, το ξέραμε πριν καν φτάσει στην ομάδα. Δεν είναι μόνο το τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο αλλά και τα όσα προσφέρει εκτός. Κάνει εξαιρετική δουλειά, είναι φοβερός τερματοφύλακας και άνθρωπος», ήταν η χαρακτηριστική του τοποθέτηση.

 

