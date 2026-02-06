Ξεκινούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες - Με δυο συμμετοχές η Κύπρος

Δύο δεκαετίες μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τορίνο, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες επιστρέφουν από σήμερα στην Ιταλία. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί του 2026 αρχίζουν και θα «τρέξουν» μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου. Και δεν αποτελούν απλά ένα αθλητικό γεγονός, αλλά και επίδειξη της συγχώνευσης μεταξύ της νεωτερικότητας του Μιλάνου και της μαγευτικής ομορφιάς των βουνών Κορτίνα ντ' Αμπέτσο.

Στη διοργάνωση «Milano-Cortina 2026» η Κύπρος συμμετέχει με εξαμελή αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται δύο αθλητές του αλπικού σκι, ο Γιάννος Κουγιουμτζιάν και η Άντρεα Λοϊζίδου. Αυτό συνιστά ιδιαίτερη επιτυχία και ιστορική στιγμή, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια που η χώρα μας εξασφαλίζει διπλή πρόκριση σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ύστερα από πρόσκληση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εκπροσωπούν σε διοικητικό επίπεδο ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Χρυσοστόμου και ο γενικός γραμματέας κ. Γιώτης Ιωαννίδης.

Ύστερα από απόφαση της ΚΟΕ, με την αποστολή βρίσκεται στο Μιλάνο και την Κορτίνα και ο ταμίας της Επιτροπής Αθλητών της ΚΟΕ κ. Ντίνος Λευκαρίτης Jr. για να προσφέρει την στήριξη και τις εμπειρίες του, αφού πέραν της ιδιότητας του, συμμετείχε το 2018 στους Ολυμπιακούς της Κορέας, στο αγώνισμα του αλπικού σκι.

Η εξαμελής αποστολή για τους Αγώνες αποτελείται από τους: Ανδρέα Ελευθερίου (αρχηγός αποστολής), Γιάννο Κουγιουμτζιάν (αθλητής αλπικού σκι), Άντρεα Λοϊζίδου (αθλήτρια αλπικού σκι), Ανδρέα Παντελίδη, Δώρο Χριστοδούλου (προπονητές) και Δημήτρη Παπαθεοδότου (συνοδός).

Ο Κουγιουμτζιάν θα αγωνιστεί στη γιγαντιαία κατάβαση (14/02) και στην τεχνική κατάβαση (16/02) στο Λιβίνιο/Μπόρμιο, ενώ η Λοϊζίδου θα αγωνιστεί στην τεχνική κατάβαση (18/02) στην Κορτίνα.

Η αποψινή τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες ταυτόχρονα, στο Μιλάνο, Λιβίνιο/Μπόρμιο, Κορτίνα και Πρετάτζο. Οι αθλητές θα παραστούν στην τελετή έναρξης στους χώρους που θα αγωνιστούν και εκεί θα εκπροσωπήσουν την αποστολή ως σημαιοφόροι της ομάδας μας. Η τελετή λήξης είναι προγραμματισμένη για τις 22 Φεβρουαρίου στη Βερόνα.