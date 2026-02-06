ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός Πειραιώς-Βίρτους Μπολόνια

Stoiximan: Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στο Ολυμπιακός Πειραιώς-Βίρτους Μπολόνια

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Ο Ολυμπιακός Πειραιώς αντιμετωπίζει εντός έδρας στις 21:15 τη Βίρτους Μπολόνια  στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague με τη Stoiximan να προσφέρει Ενισχυμένες και Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος και του μπάσκετ.

Η νίκη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα προσφέρεται σε απόδοση 1.13 από τη Stoiximan, η ισοπαλία στην κανονική διάρκεια στα 12.50 και η νίκη των Ιταλών στα 7.00.

Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το να πετύχει ο Nikola Milutinov 13 πόντους και άνω αποτιμάται στα 2.72.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός να πετύχει ο Evan Fournier 13 πόντους και άνω και να έχει ο Nikola Milutinov τουλάχιστον 8 ριμπάουντ προσφέρεται στα 5.00, ενώ ο συνδυασμός να πετύχει ο Tyler Dorsey τουλάχιστον 3 εύστοχα τρίποντα και ο Sasha Vezenkov τουλάχιστον δύο εύστοχα τρίποντα αποτιμάται στα 3.65.

Για να δείτε τις αποδόσεις στις υπόλοιπες αποψινές αναμετρήσεις της Euroleague πατήστε εδώ.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδι που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!

Διαβαστε ακομη