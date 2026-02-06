Αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) αξιοποιεί συστηματικά ευρωπαϊκές και διεθνείς χρηματοδοτήσεις, επενδύοντας στην ανάπτυξη της καλαθόσφαιρας και στον κοινωνικό ρόλο του αθλητισμού. Μέσα από τη συμμετοχή της σε προγράμματα του Erasmus+ Sport και δράσεις της FIBA, η ΚΟΚ μετατρέπει το μπάσκετ σε εργαλείο εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης και ίσων ευκαιριών για παιδιά, νέους και ευάλωτες ομάδες στην Κύπρο.

Στο ίδιο πλαίσιο στρατηγικής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η ΚΟΚ έχει θέσει τη συμμετοχή της σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ως βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού της σχεδιασμού, καθώς αυτά επιτρέπουν την εισαγωγή σύγχρονων μεθοδολογιών, την αναβάθμιση της εκπαίδευσης προπονητών και στελεχών και τη δημιουργία νέων ευκαιριών συμμετοχής στον αθλητισμό. Παράλληλα, ενισχύεται η θεσμική της ικανότητα να σχεδιάζει και να υλοποιεί δράσεις με μακροπρόθεσμο κοινωνικό αποτύπωμα.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, κ. Ανδρέας Μουζουρίδης: «Για την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτήσεων αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή. Μέσα από τα προγράμματα αυτά, η καλαθόσφαιρα αποκτά ευρύτερο κοινωνικό ρόλο, προωθώντας την ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τις νέες γενιές.»

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της ισότητας, η ΚΟΚ υλοποιεί ως συντονιστής το έργο SheCOACH, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στην προπονητική εκπαίδευση και τη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ισότιμου αθλητικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, μέσω του έργου Digital Courts, συμμετέχει στη δημιουργία και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, προσφέροντας σε προπονητές και νέους αθλητές σύγχρονα εργαλεία προπόνησης και πρόληψης τραυματισμών, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση σε αθλητικές υποδομές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην κοινωνική ένταξη και τη συμπερίληψη. Μέσα από το έργο Wheelchair Basketball Players as Future Basketball Managers (WBBM), η ΚΟΚ συμβάλλει στην ενδυνάμωση αθλητών καλαθοσφαίρισης με τροχοκάθισμα, παρέχοντάς τους δεξιότητες και γνώσεις για μια ομαλή μετάβαση σε ρόλους προπονητών ή στελεχών μετά το τέλος της αγωνιστικής τους καριέρας. Παράλληλα, με το έργο Basketball Volunteer Academy (BVA), ενισχύεται ο ρόλος του εθελοντισμού στο μπάσκετ μέσα από δομημένη εκπαίδευση, ψηφιακά εργαλεία και πιλοτικές εφαρμογές σε αθλητικές διοργανώσεις.

Επιπρόσθετα, η ΚΟΚ συμμετέχει στο έργο QUIXO3x3, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης Castilla La Mancha της Ισπανίας και τη Βουλγαρική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η μεθοδολογία του έργου αξιοποιεί το μπάσκετ 3x3 ως μέσο συμμετοχής, συνεργασίας και ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, ενισχύοντας τη συμμετοχή παιδιών και νέων και προωθώντας έναν ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής.

Παράλληλα, η ΚΟΚ αξιοποιεί τη χρηματοδότηση της FIBA, υλοποιώντας τα προγράμματα Her World, Her Rules και Hoops for Schools. Το Her World, Her Rules στοχεύει στην ενίσχυση της συμμετοχής κοριτσιών και γυναικών στο μπάσκετ, με έμφαση σε ηλικίες 6 έως 15 ετών. Το Hoops for Schools παρέχει ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό σε σχολεία και εκπαιδευτικούς, διευκολύνοντας την ένταξη του μπάσκετ στην καθημερινή ζωή των παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών, μέσα από μια δημιουργική και εκπαιδευτική προσέγγιση.

Μέσα από την υλοποίηση των πιο πάνω έργων, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης έχει αναπτύξει ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργασιών με πανεπιστήμια, εθνικές ομοσπονδίες, αθλητικούς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει ότι η στοχευμένη αξιοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτήσεων μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική και διαρκή αξία για τον αθλητισμό και την κοινωνία.