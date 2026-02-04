Η Φενέρμπαχτσε ευχαρίστησε τον Ερντογάν για τη μεταγραφή του Καντέ!

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να ολοκληρώσει μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταγραφές των τελευταίων ετών, εντάσσοντας στο ρόστερ της τον Ενγκολό Καντέ, με καθοριστική τη συμβολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν! Ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να παρενέβη προσωπικά κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη Σαουδική Αραβία, όταν ενημερώθηκε ότι το deal με την Αλ Ιτιχάντ είχε «κολλήσει».

Η Φενέρ είχε ανακοινώσει το απόγευμα της Τρίτης πως η μεταγραφή δεν προχώρησε, καθώς ο σαουδαραβικός σύλλογος δεν κατέθεσε εγκαίρως τα απαραίτητα έγγραφα. Το θέμα έφτασε άμεσα στο προεδρικό περιβάλλον και, σύμφωνα με τη Hürriyet, ο Ερντογκάν αποφάσισε να αναλάβει δράση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λύση του συμβολαίου του Καντέ και την ολοκλήρωση της μεταγραφής ως ελεύθερου, μετά και το «πράσινο φως» της FIFA.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο σύλλογός μας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεταγραφή του Ενγκολό Καντέ, ενός από τα κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες στον Πρόεδρό μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη σημαντική υποστήριξή του στην ολοκλήρωση αυτής της μεταγραφής, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη τόσο της Φενέρμπαχτσε όσο και του τουρκικού ποδοσφαίρου».

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ο 34χρονος μέσος αναμένεται στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τετάρτης και υπέγραψε συμβόλαιο έως τα μέσα του 2028.

novasports.gr