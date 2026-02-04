La Liga: Εκτός ορισμών οι διαιτητές που «εξαρτώνται» από το VAR

Πιο αυστηρούς κανόνες, για τη χρήση του VAR, αποφάσισε να εφαρμόσει η Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας της La Liga.

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία, εφόσον ένας διαιτητής χρειαστεί τη βοήθεια του VAR δύο φορές σε καθοριστικές φάσεις του ίδιου αγώνα, τότε τίθεται εκτός ορισμών, με την ποινή να εκτιμάται ότι θα φτάνει τουλάχιστον τις τρεις αγωνιστικές.

Στόχος των υπευθύνων είναι οι ρέφερι να αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και να κρίνουν τις φάσεις σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να σπεύδουν στη βοήθεια του βίντεο.

Η ισπανική διαιτησία θεωρεί ότι η υπερβολική εξάρτηση από το VAR έχει οδηγήσει σε χαλάρωση της συγκέντρωσης μέσα στο ματς. Παράλληλα, προβληματισμό έχει προκαλέσει το γεγονός πως οι VARίστες αποφεύγουν να καλέσουν τον διαιτητή σε οριακές φάσεις, προκειμένου να μην εκτεθεί ή τιμωρηθεί ο ρέφερι του αγώνα. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρό και αποτελεί βασικό λόγο για τη σκλήρυνση της στάσης της Επιτροπής.

Η αποφασιστικότητα των υπευθύνων φάνηκε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική εφαρμογής του μέτρου, καθώς πέντε διαιτητές τέθηκαν εκτός ορισμών λόγω διπλών σοβαρών λαθών στους αγώνες τους, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Παράδειγμα προς αποφυγή αποτέλεσε η περίπτωση του έμπειρου Μανθάνο, ο οποίος χρειάστηκε παρέμβαση VAR για να αποβάλει απευθείας τον Κάρλος Σολέρ στο ματς Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα. Αντίθετα, θετικά αξιολογήθηκε η απόφαση του Ντίας ντε Μέρα, που έδειξε απευθείας κόκκινη στον Πατέ Σις της Ράγιο Βαγιεκάνο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη βοήθεια του VAR.

