Πρόβλημα με Σισοκό στον Παναθηναϊκό - Εκτός αποστολής με ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (4/2, 20:30) για την πρώτη αναμέτρηση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Λίγες ώρες πριν τη σέντρα, προέκυψε πρόβλημα με τον Μούσα Σισοκό, με αποτέλεσμα ο Ράφα Μπενίτεθ να μην μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του 36χρονου μέσου.

Συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «πρασίνων» ο Σισοκό υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, καθώς ένιωθε ενοχλήσεις μετά από ένα χτύπημα που δέχθηκε στην προπόνηση της Τρίτης (3/2). Η εξέταση έδειξε ότι υπάρχει οίδημα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο παίκτης να μείνει εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η κατάσταση του Γάλλου χαφ θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες μέρες, ώστε να καθοριστεί η ακριβής διάρκεια της απουσίας του και το πλάνο αποκατάστασης.

