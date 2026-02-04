Πέρσι βρήκε τον τρόπο, θέλει και φέτος...

Να επαναλάβει τις περσινές της επιτυχίες στο ΓΣΠ σε βάρος του ΑΠΟΕΛ καλείται η ΑΕΚ στο κυριακάτικο ντέρμπι με τους γαλαζοκίτρινους. Την περσινή περίοδο (2024-25) η ομάδα της Λάρνακας πέτυχε κάτι που λίγες ομάδες έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια με αντίπαλο τον ΑΠΟΕΛ, δηλαδή να τον κερδίσει και στους δύο αγώνες που έδωσε μέσα στο γήπεδο της πρωτεύουσας, με το ίδιο σκορ (0-1)!

Θα πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι οι σκόρερ της ΑΕΚ στις δύο αυτές αναμετρήσεις δεν ανήκουν πλέον στο ρόστερ της ομάδας… Στην κανονική διάρκεια, για την 6η αγωνιστική η ΑΕΚ απέδρασε με το διπλό με σκόρερ τον Φαράζ, ενώ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ (τότε) κέρδισε ξανά με 0-1, με σκόρερ τον Αϊτόρ.

Φέτος, δεν υπάρχει ούτε Φαράζ ούτε Αϊτόρ, ωστόσο στο κιτρινοπράσινο στρατόπεδο πιστεύουν πως η ομάδα διαθέτει ισάξιους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούν να κάνουν ξανά τη ζημιά στον ΑΠΟΕΛ. Έτοιμοι είναι οι Μιραμόν και Γκαρσία, διαθέσιμοι είναι οι νεοαποκτηθέντες Γκουρφίνγκελ, Καρδέρο και Μουντραζίγια, ενώ επέστρεψαν στις προπονήσεις οι Αλομέροβιτς και Ρόντεν.