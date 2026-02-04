Πρόεδρος Ε.Δ. UEFA σε Λοϊζίδη: «Ήταν πολύ τολμηρό εκ μέρους της ΚΟΠ να στηρίξει τους Κύπριους διαιτητές»

Την τολμηρή όπως την χαρακτήρισε απόφαση της ΚΟΠ να συνεχίζει μέχρι σήμερα μόνο με Κύπριους διαιτητές στο γήπεδο ανέδειξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA Ρομπέρτο Ροζέτι δίνοντας συγχαρητήρια στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και στον Πρόεδρό της Χάρη Λοϊζίδη για την απόφαση αυτή.

Μιλώντας στο χειμερινό σεμινάριο διαιτησίας της UEFA για τους διαιτητές κατηγορίας UEFA Elite που πραγματοποιείται στην Κύπρο , ο κ Ροζέτι ανέφερε πως «Ήταν πολύ τολμηρό εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας να στηρίξει τους Κύπριους διαιτητές οι οποίοι πλέον φέρνουν σε πέρας τους αγώνες του πρωταθλήματος. Δεν ήταν εύκολη απόφαση και η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα πως η στήριξη από την Ομοσπονδία και η συνεργασία, φέρνουν αποτελέσματα».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης, αφού ευχαρίστησε την UEFA και τον κ. Ροζέτι για την επιλογή της χώρας μας να φιλοξενήσει το πολύ σημαντικό αυτό σεμινάριο, ανέφερε για την απόφαση στήριξης των Κύπριων διαιτητών:

«Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε για να έχουμε στο γήπεδο μέχρι τώρα μόνο Κύπριους διαιτητές και πρέπει να σας πως ότι αυτή μας την απόφαση μας την στήριξαν οι ίδιοι οι διαιτητές μας με την απόδοση τους. Όταν οι διαιτητές νιώθουν στήριξη, αυτό φέρνει αποτελέσματα».

Ο κ. Λοϊζίδης έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στον Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο ο οποίος ενστερνίστηκε και υλοποίησε την απόφαση της ΚΟΠ για στήριξη στους Κύπριους διαιτητές.