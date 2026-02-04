Με επιτυχία η φιλανθρωπική εκδήλωση του AEK Cares με το Lush

Με μεγάλη επιτυχία και θερμή ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική εκδήλωση που διοργάνωσαν από κοινού το AEK Cares και το Lush, αφιερωμένη στον οργανισμό Hope for Children.

Η εκδήλωση είχε έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα καθαρά έσοδα της βραδιάς διατέθηκαν εξ ολοκλήρου στο Hope for Children, ενισχύοντας έμπρακτα το σημαντικό έργο του για την προστασία και τη στήριξη των παιδιών.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΑΕΚ, κ. Άντρος Καραπατάκης, υπογράμμισε τη σταθερή δέσμευση της ΑΕΚ και του AEK Cares να βρίσκονται δίπλα στην κοινωνία, ευχαριστώντας παράλληλα όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Η Εκτελεστική Πρόεδρος του Hope for Children, κα Άντρια Νεοκλέους, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς το AEK Cares και το Lush για τη συνεργασία και τη στήριξη του έργου του οργανισμού.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με ξεχωριστή στιγμή την εμφάνιση της Λένας Ζευγαρά.