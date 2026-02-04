Αντίδραση ΠΑΣΠ: «Πώς μπορεί ο ΚΟΑ να επιτελέσει τον ρόλο του ως ελεγκτική και εποπτική αρχή...»

Οι τοποθετήσεις της κ. Λυκούργου επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες ΠΑ.Σ.Π. για τον ρόλο του ΚΟΑ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ/ΚΟΠ: Η ποινική ανακρίτρια, Αλ. Λυκούργου, στον «Π» - Ποινικά αδικήματα στο Πόρισμα για αξιωματούχους της Ομοσπονδίας (ηχητικά)

Αναλυτικά:

Στις 28/01/2026, με ανακοίνωσή του, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών εξέφρασε την ανησυχία του αναφορικά με τον εποπτικό ρόλο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ). Συγκεκριμένα, αναφερθήκαμε στις τοποθετήσεις του προέδρου του ΚΟΑ, κ. Γιάννη Ιωάννου, κατά την εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιττας της ΚΟΠ, ο οποίος δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Οι σχέσεις του ΚΟΑ μαζί με τον πρόεδρο, την ηγεσία της ΚΟΠ, αλλά και όλα τα σωματεία, με τα οποία έχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις, είναι πέραν του δέοντος αρμονικές».

Τονίσαμε τότε ότι η ένστασή μας δεν έγκειται στις καλές σχέσεις μεταξύ των αθλητικών φορέων, αλλά διερωτηθήκαμε κατά πόσο αυτές ενδέχεται να οδηγούν τον ΚΟΑ σε πλημμελή άσκηση του εποπτικού και ελεγκτικού του ρόλου, ιδίως όταν εκκρεμούν σοβαρές καταγγελίες για παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Λίγες ημέρες αργότερα, και συγκεκριμένα την περασμένη Κυριακή (01/02/2026), η ποινική ανακρίτρια κ. Αλεξάνδρα Λυκούργου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Πολίτης», επιβεβαίωσε τις ανησυχίες του ΠΑ.Σ.Π. Παραθέτουμε πιο κάτω τις τοποθετήσεις της, σε ό,τι αφορά τον ρόλο του ΚΟΑ:

«Σύμφωνα με τον νόμο, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την ακεραιότητα όλων των κυπριακών αθλημάτων – άρα, και του ποδοσφαίρου. Αυτή η αρμοδιότητα δεν του δόθηκε τυχαία. Η Πολιτεία δεν θέλησε να αφήσει την ΚΟΠ, ένα ιδιωτικό νομικό πρόσωπο, να είναι η μόνη που θα ελέγχει και θα τιμωρεί φαινόμενα διαφθοράς και παρανομίας στον τομέα της. Έκρινε ασφαλέστερο να αναθέσει αυτές τις κρίσιμες αρμοδιότητες σε έναν οργανισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος λειτουργεί με βάση τον νόμο και διαθέτει θεσμικό κύρος και ανεξαρτησία».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η κ. Λυκούργου αναφέρει τα εξής: «Κατ’ αρχάς, για όλα αυτά που ταλανίζουν το κυπριακό ποδόσφαιρο, ο ΚΟΑ, διαχρονικά, ούτε δρα ούτε τοποθετείται ουσιαστικά. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών μου, πρόσωπο, το οποίο λόγω της επαγγελματικής ιδιότητάς του γνωρίζει για τις αποφάσεις και τις ενέργειες του ΚΟΑ, κατέθεσε και τα εξής: εδώ και χρόνια και σε αντίθεση με ό,τι πράττει για άλλες αθλητικές ομοσπονδίες, ο ΚΟΑ έχει αποποιηθεί την αρμοδιότητα και την ευθύνη να εποπτεύει και να καθοδηγεί την ΚΟΠ. Μάλιστα, αυτό παρουσιάστηκε ως «πολιτική απόφαση». Με άλλα λόγια, ο δημόσιος οργανισμός που θα έπρεπε να λειτουργεί ως θεσμικό αντίβαρο, έχει επιλέξει να μείνει στο περιθώριο».

Υπό το φως των πιο πάνω, είναι εύλογο το ερώτημα πώς μπορεί ο ΚΟΑ να επιτελέσει τον ρόλο του ως ελεγκτική και εποπτική αρχή, από τη στιγμή που σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται έχει αποποιηθεί την αρμοδιότητα και την ευθύνη να εποπτεύει και να καθοδηγεί την ΚΟΠ.

Καλούμε την κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη τα όσα ανέφερε η κ. Λυκούργου στη συνέντευξή της και να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί πλήρως ο εποπτικός ρόλος του ΚΟΑ.

Την ίδια ώρα, η ΚΟΠ εξακολουθεί να μην εφαρμόζει τη νομοθεσία που αφορά τις ίσες παροχές στις Εθνικές ομάδες, χωρίς να υφίσταται οποιονδήποτε ουσιαστικό έλεγχο. Υπενθυμίζουμε ότι εδώ και πέντε μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της Επιτρόπου Διοικήσεως, η οποία αφορά τον ΚΟΑ, για τη μη εφαρμογή της νομοθεσίας περί ίσων παροχών μεταξύ ανδρών και γυναικών στα ομαδικά αθλήματα. Οι παραβιάσεις αφορούν πρακτικές της ΚΟΠ, για τις οποίες ο ΚΟΑ έχει, εκ του νόμου, την ευθύνη ελέγχου.

Ο Π.ΑΣ.Π. διερωτάται πόσος χρόνος απαιτείται ακόμη για την ολοκλήρωση της εν λόγω έρευνας και καλεί την Επίτροπο Διοικήσεως, αλλά και όλους τους αρμόδιους θεσμούς, να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στις απαραίτητες διαπιστώσεις και ενέργειες. Η τήρηση της νομιμότητας και η ισονομία αποτελούν αδιαπραγμάτευτες υποχρεώσεις της Πολιτείας και όλων των αρμόδιων φορέων. Έφτασε η στιγμή για άμεσες και ουσιαστικές ενέργειες.