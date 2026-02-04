ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απρόοπτο στο ΑΠΟΕΛ με Σταφυλίδη, τέθηκε εκτός με Πάφο FC και ίσως με ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τα δεδομένα με τον Ελλαδίτη ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Λευκωσίας

Mε άλλη μία απουσία θα πάει στο σημερινό (04/02) παιχνίδι με την Πάφο FC στο «Στέλιος Κυριακίδης» ο ΑΠΟΕΛ.

Ο Ελλαδίτης ένιωσε ενοχλήσεις στην προπόνηση της Τρίτης κι έτσι δεν υπολογίζεται από τον Πάμπλο Γκαρσία για το εξ αναβολής παιχνίδι με την παφιακή ομάδα και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ.

Θυμίζουμε ότι με την Πάφο FC δεν υπολογίζονται επίσης λόγω τραυματισμού οι Μάγιερ, Μαϊόλι και Πιέρος Σωτηρίου, καθώς και οι νέοι Ντέγκενεκ και Μαντσίνι που δεν ήταν ορισμένοι την ημέρα που ήταν να διεξαχθεί αρχικά το παιχνίδι.

Διαβαστε ακομη