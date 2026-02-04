Επέστρεψε στην Ελλάδα ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ από το τροχαίο της Ρουμανίας

Στη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε στις 13:30 Ώρα Ελλάδας το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τρίτο τραυματία του πολύνεκρου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, που σημειώθηκε στην Ρουμανία την περασμένη εβδομάδα.

Ο ίδιος παραλήφθηκε από το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου” και θα υποβληθεί σε επαναληπτικές ολοσωματικές εξετάσεις αλλά και σε όποια άλλη εξέταση κρίνει απαραίτητη το ιατρικό προσωπικό.

Θα νοσηλευτεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας καθώς παραμένει ακόμη διασωληνωμένος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα της Ρουμανίας για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος που είχε εντοπιστεί.

Ο τραυματίας συνοδεύεται από άτομα του οικογενειακού του περιβάλλοντος ενώ έξω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών έχουν μαζευτεί συγγενείς και φίλοι.

