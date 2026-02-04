ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο αντιπρόεδρος της Νιούελς έριξε τη «βόμβα» για τον Μέσι

Ο αντιπρόεδρος της Νιούελς Ολντ Μπόις σε δηλώσεις του εξέφρασε την πεποίθησή του για την απόκτησή του Λιονέλ Μέσι.

Ο Λιονέλ Μέσι έχει «χαράξει» την δική του λαμπρή πορεία στο ποδόσφαιρο, με τον Αργεντινό θρύλο να έχει πλέον κατακτήσει όποιο πιθανό τρόπαιο υπάρχει. Ο 38χρονος ξεκίνησε την καριέρα του στην Νιούελς Ολντ Μπόις πριν μεταγραφεί στην Μπαρτσελόνα το 2004, ενώ είχε κάνει τους οπαδούς της ομάδας από το Ροσάριο να παραμιλούν από τα... εννέα του.

Ο αντιπρόεδρος της παιδικής ομάδας του Λιονέλ Μέσι, Νιούελς Όλντ Μπόις, σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο σύλλογος εργάζεται, για να φέρει πίσω στην ομάδα τον οκτώ φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας το 2027. Ο 38χρονος αστέρας έπαιξε για τον σύλλογο με έδρα το Ροζάριο στην Αργεντινή από την ηλικία των έξι έως των 13 ετών, προτού ενταχθεί στην ακαδημία La Masia της Μπαρτσελόνα.

«Εργαζόμαστε για να μπορέσει ο Λέο να παίξει για τη Νιούελς το πρώτο εξάμηνο του 2027», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Χουάν Μανουέλ Μεδίνα, στην αργεντίνικη έκδοση «TN», επιβεβαιώνοντας ότι τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ή οριστικοποιηθεί, αλλά ότι η ιδέα είχε ξεκινήσει το 2024.

 

«Είναι ένα έργο που ξεπερνά τα όρια της Νιούελς. Είναι ένα έργο για την πόλη του Ροζάριο, την επαρχία και το αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Όλα εξαρτώνται από το τι μπορούμε να προσφέρουμε όσον αφορά τις υποδομές και ένα ανταγωνιστικό αθλητικό πρόγραμμα», τόνισε.

Θυμίζουμε ότι ο Μέσι εντάχθηκε στην Ίντερ Μαϊάμι το 2023 και υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο τον Οκτώβριο, το οποίο ισχύει έως το 2028. Ο «Pulga» έχει μιλήσει πολλές φορές για την αγάπη του για την ομάδα της πόλης του και το 2017 εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψει κάποια στιγμή.

«Έχω πει πολλές φορές ότι το όνειρό μου είναι να παίξω στο Νιούελς, αλλά δεν ξέρω τι θα συμβεί και ένα μέρος αυτής της αμφιβολίας οφείλεται στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα αυτή τη στιγμή», είπε μέσω της Marca. «Έχω οικογένεια και τα παιδιά μου έρχονται πρώτα, και μετά εγώ. Θέλω να μεγαλώσουν σε ένα ήρεμο μέρος, να μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή με ασφάλεια».

