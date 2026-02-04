Δεν... καίγεται, όμως ούτε αδιαφορεί

Θα προσπαθήσει απόψε (18:00) να κάνει την υπέρβασή της απέναντι στον Απόλλωνα εκτός έδρας και αν έρθει το εισιτήριο καλώς, ειδάλλως δεν τα... βάψει μαύρα. Κακά τα ψέματα, είναι σημαντικό κίνητρο να βρεθεί στην τετράδα του κυπέλλου και το γεγονός ότι ο αγώνας είναι νοκ άουτ τής δίνει περισσότερες ελπίδες.

Το συγκρότημα του Μαρίνου Σατσιά έδειξε πάντως πως είναι ικανό να κάνει τη ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα και με έμφαση στην άμυνα ελπίζει να κάνει το μπαμ, δίνοντας χαρά στον κόσμο της.