Απαγόρευση μετακινήσεων στους οπαδούς της Ίντερ έως τις 23 Μαρτίου!

Σε αυστηρά μέτρα προχώρησε το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, επιβάλλοντας απαγόρευση μετακινήσεων στους φίλους της Ίντερ έως και τις 23 Μαρτίου!

Η απόφαση ελήφθη μετά το περιστατικό με τη ρίψη φωτοβολίδας από την εξέδρα, η οποία κατέληξε κοντά στον τερματοφύλακα της Κρεμονέζε, Εμίλ Αουντέρο, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων την Κυριακή (1/2), που ολοκληρώθηκε με νίκη 2-0 για τους «νερατζούρι».

Παράλληλα, οι αρχές απαγόρευσαν τη διάθεση εισιτηρίων σε κατοίκους της Λομβαρδίας για τρεις εκτός έδρας αγώνες της Ίντερ στο πρωτάθλημα, απέναντι σε Σασουόλο, Λέτσε και Φιορεντίνα. Η συγκεκριμένη περιφέρεια είναι εκείνη στην οποία εδρεύει το Μιλάνο.

Εκτός των περιορισμών τίθεται το ντέρμπι με τη Μίλαν, προγραμματισμένο για τις 8 Μαρτίου, καθώς πρόκειται για αγώνα χωρίς οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων, όπως διευκρίνισε το υπουργείο.

«Το μέτρο στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και στην αποτροπή της επανάληψης περιστατικών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων».

Αγωνιστικά, η Ίντερ συνεχίζει την πορεία της από θέση ισχύος στη Serie A, διατηρώντας διαφορά 8 βαθμών από τη Μίλαν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ την Κυριακή (8/1) έχει προγραμματισμένη εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Σασουόλο.