Όχι του Φλικ στην πώληση του Κασαδό

Η Μπαρτσελόνα δεν είναι έτοιμη να παραχωρήσει τον Μαρκ Κασαδό, που ήταν από τις αποκαλύψεις της περασμένης σεζόν στους «μπλαουγκράνα», παρά τα οικονομικά προβλήματα της.

Η διοίκηση πιστεύει στην αξία του 21χρονου διεθνή μέσου άσου, αλλά ο πρόεδρος της πρωταθλήτριας Ισπανίας, Ζοάν Λαπόρτα, είναι αναγκασμένος να παραχωρήσει κάποιους παίκτες για να ισορροπήσει τα οικονομικά του συλλόγου.

Το σχετικό ρεπορτάζ στην αθλητική εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport» αναφέρει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέγγισε την Μπαρτσελόνα για τον Κασαδό, αλλά ο τεχνικός των «μπλαουγκράνα», Χάνσι Φλικ, εναντιώθηκε στην παραχώρηση του: «Για εμένα δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Μαρκ. Τον θέλω στην ομάδα. Είναι σούπερ επαγγελματίας, αγαπά την Μπαρτσελόνα και τον χρειάζομαι», τόνισε ο Γερμανός τεχνικός, στέλνοντας το μήνυμα του στον Λαπόρτα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ