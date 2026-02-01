ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ναυάγησε» του Λούκμαν στη Φενέρμπαχτσε και κλείνει στην Ατλέτικο

Πολλοί οι μνηστέρες για τον Νιγηριανό επιθετικό.

Ο Αντεμόλα Λούκμαν, φαίνεται πως έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον Νιγηριανό επιθετικό να δίνει προτεραιότητα στη μεταγραφή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης, αντί για τη Φενέρμπαχτσε, παρά την βελτιωμένη προσφορά της τουρκικής ομάδας.

Αναλυτικότερα, τις τελευταίες ημέρες, η Αταλάντα είχε καταλήξει σε συμφωνία με τη Φενέρμπαχτσε για μια μεταγραφή ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους, αλλά ο ιταλικός σύλλογος δεν ήταν ικανοποιημένος με την δομή πληρωμών που πρότεινε η ομάδα από την Πόλη.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «Μπεργκαμάσκι» συμφώνησαν το Σάββατο (31/01) σε όλα με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Λούκμαν με τα ίδια λεφτά (40 εκατομμύρια ευρώ), με τον σύλλογο της La Liga να πληροί όμως τους προτιμώμενους όρους πληρωμής.

Ο διεθνής επιθετικός ήταν πρόθυμος να φύγει από την Αταλάντα ήδη από το περασμένο καλοκαίρι μετά από την δημόσια διαμάχη που είχε με τη διοίκηση του συλλόγου, με μία πιθανή μεταγραφή του στην Ίντερ και στην Παρί Σεν Ζερμέν να έχει προηγουμένως ναυαγήσει.

Ο Λούκμαν έφτασε στην Αταλάντα το καλοκαίρι του 2022 από τη Λειψία αντί 10 εκατομμυρίων ευρώ και σε τρεις μίση σεζόν με τη φανέλα του συλλόγου κατέγραψε 137 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 55 τέρματα και μοιράζοντας 27 ασίστ. Η σημαντικότερη εμφάνιση του 28χρόνου με την ομάδα ήρθε αδιαμφισβήτητα, στον τελικό του Europa League 2024, όπου σκόραρε τρια γκολ στην επιβλητική νίκη της Αταλάντα επί της Λεβερκούζεν (3-0).

gazzetta.gr

ΔΙΕΘΝΗ

