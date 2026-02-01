Προχώρησαν νικηφόρα Apollon Ladies και Άρης

Με τις αναμετρήσεις της 14ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα το πρόγραμμα του πρωταθλήματος Γυναικών.

Apollon Ladies και Άρης Λεμεσού προχώρησαν νικηφόρα, κενή αγωνιστική για την Ομόνοια Λευκωσίας.

Τα σημερινά αποτελέσματα:

Apollon Ladies - Lakatamia FC 4-0

Ολυμπιακός Λευκωσίας WFC - Άρης Λεμεσού 0-5

Βαθμολογία: Apollon Ladies 27 βαθμούς, Άρης 24, Ομόνοια Λευκωσίας 19, Lakatamia FC 9, Ολυμπιακός 0.