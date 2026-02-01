Ο Στρεφέτσα υπογράφει στην Πάρμα, σύμφωνα με ανάρτηση Ιταλού δημοσιογράφου

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα είχε αποτελέσει μία από τις πρώτες κινήσεις του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2025 σε μία προσπάθεια να ενισχυθεί το ρόστερ μεσοεπιθετικά, όμως τα 8 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για την απόκτησή του από την Κόμο δεν έπιασαν τόπο.

Απόδειξη το γεγονός πως βρισκόμαστε στα μέσα της σεζόν και ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να πείσει τον προπονητή με την απόδοσή του για να κερδίσει φανέλα βασικού και τον απολογισμό του να είναι πενιχρός: 1 γκολ και 5 ασίστ σε συνολικά 21 παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις (850 λεπτά συμμετοχής).

Με αυτά τα δεδομένα ο παίκτης μπήκε γρήγορα στην λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών και όλα δείχνουν πως θα έχουμε σύντομα την επιστροφή του στη Serie A, με τον Νικολό Σκίρα να κάνει το μεσημέρι της Κυριακής μπαράζ αναρτήσεων στον λογαριασμό του στο Twitter αναφορικά με το νέο σταθμό στην καριέρα του Στρεφέτσα, και να αποκαλύπτει πως θα υπογράψει με την Πάρμα ως δανεικός από τους ερυθρόλευκους μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Πάρμα, Κάλιαρι και Μπολόνια ενδιαφέρον για τον εξτρέμ του Ολυμπιακού, Γκάμπριελ Στρεφέτσα”, έγραψε αρχικά ο Ιταλός δημοσιογράφος για να προσθέσει αργότερα ότι “ο Στρεφέτσα επιστρέφει στην Serie A, υπογράφει για έξι μήνες στην Πάρμα με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό».

Πηγή: sport24.gr