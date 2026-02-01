ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ε.Ν. Ύψωνα ζόρισε την Ομόνοια αλλά είχε… Γιόβετιτς και γλίτωσε το χαρακίρι

Χρυσή αλλαγή για τον Μπεργκ και έκτη σερί νίκη.

Σπουδαία νίκη, ειδικά όπως κύλησε η αναμέτρηση πέτυχε η Ομόνοια επί της Ε.Ν. Ύψωνα στο ΓΣΠ.

Με γκολ του Στέφαν Γιόβετιτς στο 87' οι πράσινοι λυτρώθηκαν (1-0) και επανέφεραν τη διαφορά από την 2η ΑΕΚ στους πέντε βαθμούς ενώ είναι στο -11 από την Πάφος FC την οποία αντιμετωπίζει την προσεχή αγωνιστική.

Οι φιλοξενούμενοι στάθηκαν αρκετά καλά, είδαν τον Ζάντρο να σταματά αρκετές φάσεις των επιθετικών της Ομόνοιας που εκστασιάστηκαν στο φινάλε με ένα γκολ από τον Μαυροβούνιο επιθετικό που είχε περάσει ως αλλαγή στο 72ο λεπτό. Στην Ομόνοια ωστόσο είδαν το νέο τους απόκτημα, Μιχλάλι Μαγιαμπέλα να αποχωρεί υποβασταζόμενος.

Η Ε.Ν. Ύψωνα με αυτή την ήττα παρέμεινε στην πρότελευταία θέση αλλά δείχνει ανεβασμένη και το έδειξε και στο ΓΣΠ.

Το LIVE του αγώνα

  • Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση

87΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Γιόβετιτς με αριστερό σουτ εντός περιοχής, λύνει τον γόρδιο δεσμό για τους πράσινους.

71΄ - Ωραία ενέργεια του Ντιουνκού από αριστερά, η προβολή του Σεμέδο σταματά στον Ζάντρο.

62΄ - Σέντρα του Άιτινγκ, ο Σεμέδο μπήκε στην πορεία της μπάλας αλλά η κεφαλιά του πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

59΄ - Mόλις δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Φαμπιάνο, το φαλτσαριστό σουτ από τον Μπα.

49΄ - Ευκαιρία για την Ε.Ν. Ύψωνα, με τον Φαμπιάνο να διώχνει σε κόρνερ το σουτ από τον Μπα.

  • Έναρξη του β΄ ημιχρόνου.
  • Μετά από δίλεπτη καθυστέρηση ολοκληρώνεται το α΄ μέρος.

45+1΄ - Ο Ζάντρο λέει όχι σε αριστερό βολέ από τον Παναγιώτου.

35΄ - Δυνατό βολέ από τον Αντρέου, με εκτίναξη ο Ζάντρο διώχνει σε κόρνερ.

32΄ - Σέντρα του Μασούρα από δεξιά, προβολή του Τάνκοβιτς, με τον Ζάντρο να διώχνει με τα πόδια.

23΄ - Με εκτέλεση φάουλ ο Τεϊσέιρα αναγκάζει ον Φαμπιάνο σε δύσκολη επέμβαση σε κόρνερ.

5΄ - Πρώτη ευκαιρία για την Ομόνοια, με τον Ζάντρο να διώχνει σε κόρνερ την κεφαλιά του Μαέ μετά από σέντρα του Ντιουνκού από αριστερά.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας στο ΓΣΠ.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Ντιουνκού, Ανδρέου, Άιτινγκ (90΄ Μάριτς), Σεμέδο (90΄ Κούσουλος), Εβάντρο (60΄ Μαγιαμπέλα - 90΄ Χατζηγιβάνης), Τάνκοβιτς (72΄ Γιόβετιτς), Μαέ

Ε.Ν.ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Κυριάκου, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πάνκοφ, Τεϊσέιρα (87΄ Τσερίσεφ), Ντε Ιριόντο, Κουμούρης (78΄ Καμούς), Σέζαρ (68΄ Μπαχάσα), Ενρίκε, Μπα (78΄ Αγκέγιε).

ΣΚΟΡΕΡ: 87΄ Γιόβετιτς /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 22΄ Κουλιμπαλί, 33΄ Παναγιώτου / 43΄ Ντε Λούκας, 53΄ Τεϊσέιρα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φωτίου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

