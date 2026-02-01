ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Παπασταύρου τίμησε τον 100άρη Μπεργκ

Μία σημαντική και ξεχωριστή βράβευση στην Ομόνοια.

Ο Χένινγκ Μπεργκ στο νικηφόρο 3-45 επί του Άρη, συμπλήρωσε 100 παιχνίδια στο πρωτάθλημα ως προπονητής της Ομόνοιας.

Και πριν την έναρξη του αγώνα με την Ε.Ν. ΄Ύψωνα στο ΓΣΠ, ο πρόεδρος των πρασίνων Σταύρος Παπασταύρου τίμησε τον Νορβηγό τεχνικό με τον οποίο πανηγυρίστηκε το πρωτάθλημα το 2021 και όλοι στο πράσινο στρατόπεδο ευελπιστούν πως αυτό θα συμβεί και τη φετινή σεζόν.

Σε αυτά τα 100 παιχνίδια, ο Μπεργκ έφυγε νικητής 59 φορές από το γήπεδο.

