Ο Αγκουζούλ «κόπηκε» για να... χωρέσει ο Μπάλκοβετς

Η απόκτηση του Γιούρε Μπάλκοβετς έπρεπε να φέρει και αποχώρηση από τον κατάλογο Α της Ομόνοιας.

Και όπως ενημέρωσε η επίσημη Ομόνοια μέσω του εκπροσώπου Τύπου Ανδρέα Δημητρίου πριν την έναρξη της αναμέτρησης με την Ε.Ν. Ύψωνα, αυτός θα είναι ο Σαντ Αγκουζούλ.

Ο Μαροκινός αμυντικός εξαιτίας ενός μυϊκού προβλήματος θα λείψει για αρκετό διάστημα. Η επιστροφή του υπολογιζόταν προς τα τέλη Απριλίου αλλά η τεχνική ηγεσία αποφάσισε πως δεν θα τον έχει ως το τέλος της σεζόν. Φόρεσε τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος για 17 ματς σε Κύπρο και Ευρώπη, καταγράφοντας 1324 λεπτά συμμετοχής.

Να σημειώσουμε πως ο Αγκουζούλ είναι στην Ομόνοια με τη μορφή δανεισμού από την Οσέρ.