LIVE: Ακρίτας - Ανόρθωση 1-0

Δημοσιευτηκε:

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Πολύ σημαντική μάχη για το κάτω διάζωμα είναι αυτή μεταξύ του Ακρίτα και της Ανόρθωσης. Οι δύο ομάδες συγκρούονται (17:00) σε έναν αμφίρροπο αγώνα, με κοινό στόχο τη νίκη.

Οι γηπεδούχοι με 19 βαθμούς είναι στην 11η θέση έχοντας έναν λιγότερο από την «Κυρία» που με 20 βαθμούς βρίσκεται στο 10ο σκαλοπάτι. 

Και πλέον μετά τη σπουδαία νίκη του Εθνικού, είναι και πάλι ξανά υπό... πίεση αφού δεν είναι μακριά από την επικίνδυνη ζώνη.

Το LIVE του αγώνα

35΄ - ΓΚΟΛ για τον Ακρίτα: Ο Καρλίτος βγήκε κερδισμένος από τις κόντρες και με πλασέ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους.

24΄ - Πάνω από τα δοκάρια το σουτ του Φερνάντεζ από το ύψος της περιοχής.

  • Έναρξη του αγώνα.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Περντρέου, Αντωνίου, Ζάμπελιν, Φερνάντεζ, Άντονι, Κάστρο, Ζάμπελιν, Ζήνωνος, Βασιλείου, Καρλίτος, Αθανασίου, Ρομό.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Κάρλστρομ, Σεργίου, Τόσιτς, Φουρτάδο, Μπεργκστρομ, Κίκο, Αμποάκι, Κις, Σένσι, Σόσα, Ηλία.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 14΄ Αθανασίου

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Σολωμού

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Μάριος Χριστοφόρου αντί Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

 

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβαστε ακομη