Ο 16χρονος γιος του Μαρσέλο Άλβες, Ένζο υπέγραψε στη Ρεάλ Μαδρίτης

Τα ποδοσφαιρικά βήματα του πατέρα του, Μαρσέλο ακολουθεί ο 16χρονος Ένζο Άλβες και υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το μήλο, λένε, κάτω απ' τη μηλιά θα πέσει. Έτσι, λοιπόν, ο Ένζο Άλβες ακολούθησε τα ποδοσφαιρικά βήματα του πατέρα του, Μαρσέλο και τη Δευτέρα (26/01) φωτογραφήθηκε με τους γονείς του σε ένα στιγμιότυπο που θα θυμάται μια ζωή, τη στιγμή της υπογραφής επαγγελματικού συμβολαίου με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη «Βασίλισσα» χαρακτηρίζουν τον 16χρονο επιθετικό ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, γι' αυτό και φρόντισαν να τον κάνουν επαγγελματία. Ο Ένζο Άλβες αποτελεί από τη Δευτέρα (26/01) μέρος του πλάνου της Ρεάλ Μαδρίτης, του συλλόγου στον οποίο ο πατέρας του έκανε σπουδαία καριέρα και κατέκτησε τα πάντα.

Ο Ένζο βρίσκεται στη Ρεάλ από το 2022, ενώ είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Είναι γεννημένος στις 16 Σεπτεμβρίου 2009. Με την U15 μετρά 5 συμμετοχές και 4 γκολ, με την U16 έχει παίξει σε 4 αγώνες και έχει σκοράρει 2 φορές, ενώ ο απολογισμός του με την U17 είναι 10 συμμετοχές και 3 τέρματα. Έχει αγωνιστεί 2 φορές στο Youth League και 1 στο Premier League International Cup.

 

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

