Ανακοίνωσε τον Γκουίντο Ροντρίγκες από τη Γουέστ Χαμ η Βαλένθια

Η Βαλένθια κατέληξε σε οριστική συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για τη μεταγραφή του Γκουίντο Ροντρίγκες.

Σημαντική μεταγραφή ανακοίνωσε η Βαλένθια, η οποία κατέληξε σε συμφωνία με τη Γουέστ Χαμ για τη μεταγραφή του Γκουίντο Ροντρίγκες.

Η προσθήκη του Αργεντινού μέσου θα φέρει ισορροπία, εμπειρία και προσωπικότητα στη μεσαία γραμμή των «νυχτερίδων», όντας σε θέση να συνεισφέρει τόσο σε επιθετικό όσο και σε αμυντικό επίπεδο στην ομάδα με επικεφαλής τον Κάρλος Κορμπεράν .

Στα 31 του χρόνια, ο Γκουίντο Ροντρίγκες είναι ένας καταξιωμένος παίκτης με μακρά και επιτυχημένη καριέρα σε ανταγωνιστικό επίπεδο, τόσο στην LaLiga όσο και σε άλλες διοργανώσεις.

Με τη Γουέστ Χαμ έκανε συνολικά 32 εμφανίσεις και μοίρασε 1 ασίστ. Έχει παίξει πολλά παιχνίδια στη LaLiga με τη φανέλα της Μπέτις. Είναι επίσης πρωταθλητής κόσμου με την Αργεντινή, καθώς ήταν μέλος του ρόστερ που σήκωσε την κούπα του Μουντιάλ 2022.

 

 

 

sportfm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

