Φαν Ντάικ και Σλοτ έριξαν στα... μποφόρ την ήττα της Λίβερπουλ από την Μπόρνμουθ
ΓΗΠΕΔΟ
Ευθύνες στον... αέρα έριξαν Φαν Ντάικ και Σλοτ για την ήττα της Λίβερπουλ στο Μπόρνμουθ.
«Στο πρώτο γκολ ήταν μια αρκετά δύσκολη μπαλιά και περίεργες οι συνθήκες για να υπολογίσω. Ήταν... ύπουλος ο αέρας που φύσηξε. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη, αν και ήταν δύσκολο να υπολογίσω πού θα πάει η μπάλα», ανέφερε ο αρχηγός των Reds, που πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του.
Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, είπε με τη σειρά του: «Δεν είναι εντελώς δίκαιο να κατηγορούμε τον Βέρτζιλ για το πρώτο γκολ. Είδατε και εσείς πόσο επηρέαζε τις προσπάθειές μας ο αέρας σε όλο το ματς. Δεν ήταν ο μόνος παίκτης που αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον άνεμο», αλλά πρόσθεσε πως «... δεν έχουμε να ρίξουμε το φταίξιμο σε κανέναν άλλο πέρα από εμάς για την ήττα».
sportfm.gr