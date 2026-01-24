Τέζαρε την Μπάγερν στο Μονάχο η Άουγκσμπουργκ με ανατροπάρα και… σερβιτόρο Γιαννούλη!

Χρειάστηκαν 19 αγωνιστικές, όμως η Μπάγερν... επιτέλους έχασε στη Γερμανία! Η τρομερή Άουγκσμπουργκ νίκησε 2-1 τους Βαυαρούς στην «Allianz Arena» και τους έσπασε το αήττητο, μετά από ένα αγωνιώδες παιχνίδι με ανατρεπτική εξέλιξη!

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 23ο λεπτό με γκολ του Χιρόκι Ίτο, όμως δεν «καθάρισαν» το ματς και το πλήρωσαν. Πράγματι, στο 75ο λεπτό ο Αρτούρ Τσάβες ισοφάρισε (1-1), ενώ στο 81' ο Χαν-Νόα Μασένγκο ολοκλήρωσε την ανατροπή (1-2), με ωραία ασίστ του Δημήτρη Γιαννούλη, που έπαιξε βασικός και έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για όλο το ματς.

Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, ο απολογισμός της Μπάγερν γράφει 16 νίκες, 2 ισοπαλίες και 1 ήττα (50 βαθμοί), με την Ντόρτμουντ των 39 βαθμών να έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στη βαθμολογία με δική της επικράτηση επί της Ουνιόν Βερολίνου. Από την άλλη, η Άουγκσμπουργκ ανέβηκε στους 19 βαθμούς και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη.

Στα άλλα ματς που έλαβαν χώρα ταυτόχρονα, η Βόλφσμπουργκ του απόντα Κωνσταντίνου Κουλιεράκη υπέστη ακόμη μία ήττα, με σκορ 3-1 εκτός έδρας από τη Μάιντς, με αποτέλεσμα να μείνει μόλις στο +4 από τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ παραμονής.

Παράλληλα, η Μπάγερ Λεβερκούζεν νίκησε 1-0 τη Βέρντερ Βρέμης με γκολ του Λούκας Βάθκεθ, βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και παραμένοντας στο κυνήγι της τετράδας με 32 βαθμούς. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι έχουν 18 βαθμούς και παραμένουν σε κίνδυνο για υποβιβασμό.

Την ίδια ώρα, η Χόφενχαϊμ επιβλήθηκε 3-1 εκτός έδρας της Άιντραχτ Φρανκφούρτης και συνέχισε ακάθεκτη στην 3η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Λειψία σάρωσε με 3-0 εκτός έδρας τη Χάιντενχαϊμ και συνέχισε την πορεία της στην τετράδα του πρωταθλήματος, με τους ηττημένους να μένουν στους 13 βαθμούς και την τελευταία θέση, βλέποντας την παραμονή να απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο.

