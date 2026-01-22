Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, η καρδιά μου είναι αγκυρωμένη σε αυτή την όμορφη χώρα»

Ο Παπ Τιάου , αναφέρθηκε στους παίκτες τους, στη χώρα του, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Αθλητισμού, ενώ δεν ξέχασε το φίλαθλο κοινό.

Ακόμη αφιέρωσε και λίγες γραμμές για το γεγονός πως στον τελικό αποπειράθηκε να φύγει από το γήπεδο με τους παίκτες του.

Όσα είπε ο τεχνικός της Σενεγάλης

«Για τη Σενεγάλη. Η καρδιά μου, η ψυχή μου, το μυαλό μου είναι αγκυρωμένα σε αυτή την όμορφη χώρα που μου έδωσε τα πάντα και γι’ αυτήν θα έκανα το αδύνατο.

Ζήσαμε ένα εξαιρετικό τουρνουά με μια υπέροχη διοργάνωση, το οποίο δυστυχώς έληξε με έναν δραματικό τρόπο

Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να πάω ενάντια στις αρχές του παιχνιδιού που αγαπώ τόσο πολύ. Απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία.

Αυτό που κάποιοι θα εκλάβουν ως παραβίαση των κανονισμών δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια συναισθηματική αντίδραση στη μεροληψία της κατάστασης. Μετά από διαβούλευση, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τον αγώνα και να πάμε να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο για εσάς.

Ζητώ συγγνώμη αν ενδέχεται να προσέβαλα κάποιους, αλλά οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα καταλάβουν ότι το συναίσθημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του αθλήματος.

Θα ήθελα να χαιρετίσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας και τον Υπουργό Αθλητισμού που μας έθεσαν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, την Ομοσπονδία μας για την ακλόνητη στήριξή της και τους φιλάθλους μας που μετακίνησαν βουνά μαζί μας.

Δεν θα μπορούσα να τα είχα καταφέρει όλα αυτά χωρίς την οικογένειά μου: τη μητέρα μου που δεν βρίσκεται πια σε αυτόν τον κόσμο, τον πατέρα μου, τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου που μου δίνουν μια επιπλέον πηγή κινήτρου.

Τέλος, οι παίκτες μου, αυτοί οι 28 πολεμιστές που έδωσαν ιδρώτα, αίμα και ψυχή για το έθνος τους. Είναι απόλαυση να σας καθοδηγώ, γιατί πέρα από το ότι είστε θρύλοι, είστε και εξαιρετικοί άνθρωποι».