ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, η καρδιά μου είναι αγκυρωμένη σε αυτή την όμορφη χώρα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, η καρδιά μου είναι αγκυρωμένη σε αυτή την όμορφη χώρα»

Ο προπονητής της Σενεγάλης έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Copa Africa.

Ο Παπ Τιάου , αναφέρθηκε στους παίκτες τους, στη χώρα του, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Αθλητισμού, ενώ δεν ξέχασε το φίλαθλο κοινό.

Ακόμη αφιέρωσε και λίγες γραμμές για το γεγονός πως στον τελικό αποπειράθηκε να φύγει από το γήπεδο με τους παίκτες του.

Όσα είπε ο τεχνικός της Σενεγάλης 

«Για τη Σενεγάλη. Η καρδιά μου, η ψυχή μου, το μυαλό μου είναι αγκυρωμένα σε αυτή την όμορφη χώρα που μου έδωσε τα πάντα και γι’ αυτήν θα έκανα το αδύνατο.

Ζήσαμε ένα εξαιρετικό τουρνουά με μια υπέροχη διοργάνωση, το οποίο δυστυχώς έληξε με έναν δραματικό τρόπο

Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μου να πάω ενάντια στις αρχές του παιχνιδιού που αγαπώ τόσο πολύ. Απλώς προσπάθησα να προστατεύσω τους παίκτες μου από την αδικία.

Αυτό που κάποιοι θα εκλάβουν ως παραβίαση των κανονισμών δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια συναισθηματική αντίδραση στη μεροληψία της κατάστασης. Μετά από διαβούλευση, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τον αγώνα και να πάμε να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο για εσάς.

Ζητώ συγγνώμη αν ενδέχεται να προσέβαλα κάποιους, αλλά οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα καταλάβουν ότι το συναίσθημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του αθλήματος.

Θα ήθελα να χαιρετίσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μας και τον Υπουργό Αθλητισμού που μας έθεσαν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, την Ομοσπονδία μας για την ακλόνητη στήριξή της και τους φιλάθλους μας που μετακίνησαν βουνά μαζί μας.

Δεν θα μπορούσα να τα είχα καταφέρει όλα αυτά χωρίς την οικογένειά μου: τη μητέρα μου που δεν βρίσκεται πια σε αυτόν τον κόσμο, τον πατέρα μου, τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου που μου δίνουν μια επιπλέον πηγή κινήτρου.

Τέλος, οι παίκτες μου, αυτοί οι 28 πολεμιστές που έδωσαν ιδρώτα, αίμα και ψυχή για το έθνος τους. Είναι απόλαυση να σας καθοδηγώ, γιατί πέρα από το ότι είστε θρύλοι, είστε και εξαιρετικοί άνθρωποι».

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άφησαν υποσχέσεις τα «φυντάνια» του ΘΟΪ Λακατάμιας στο παιχνίδι Κυπέλλου

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πάει για τo «μπαμ» με τον επαναπατρισμό του Πακετά η Φλαμένγκο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτι φαίνεται να αλλάζει

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ολυμπιακός: Θέμα χρόνου το sold out με Μπαρτσελόνα, ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ολυμπιακός: Στην καλύτερη ενδεκάδα της 7ης αγωνιστικής του Champions League ο Τζολάκης

Ελλάδα

|

Category image

Ολυμπιακός: Έτοιμος να ανανεώσει με τον Ελ Κααμπί, προτεραιότητα ως προσθήκη ο Αντρέ Λουίζ

Ελλάδα

|

Category image

Προπονητής Σενεγάλης: «Ζητώ συγγνώμη, η καρδιά μου είναι αγκυρωμένη σε αυτή την όμορφη χώρα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Eτοιμάζει νέα ενδεκάδα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Οι αναποδιές πιέζουν τον Ρόκα για προσθήκες

ΑΕΚ

|

Category image

Επίσημη η «βόμβα» με Τζέκο στην Σάλκε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλωσόρισε έναν παλιό γνώριμο η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Athletic: «Συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Lionsgate για μια σειρά με θέμα την ιστορία της»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Κανείς δεν μπορεί να φιμώσει την ιστορία

Απόψεις

|

Category image

Εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ο Πέδρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βινίσιους: «Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο και ξέρω πως κι αυτός με εμπιστεύεται»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη