Κλοπ: «Δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού»

Ο Γιούργκεν Κλοπ, είναι ένα από τα ονόματα που αναφέρονται για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 58χρονος Γερμανός μίλησε για τον σύλλογο και το υποτιθέμενο ενδιαφέρον και ήταν εμφατικός. «Ως άτομο, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την κατάστασή μου. Δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού», είπε ο Κλοπ, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).

Ο Γερμανός ομολόγησε ότι δεν θα τον ενοχλούσε αν γνώριζε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρεται, είπε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στους πάγκους αυτή τη στιγμή, αν και άφησε ανοιχτή την πόρτα για μια επιστροφή στο μέλλον: «Θέλω να ξαναγίνω προπονητής; Αυτή τη στιγμή θα έλεγα όχι, αλλά δεν μπορώ να πω ποτέ. Δεν περιμένω να αλλάξω γνώμη, αλλά δεν ξέρω», δήλωσε.

Ο Κλοπ αποκάλυψε την αντίδρασή του όταν έμαθε για την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο από τη θέση του προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Όταν άκουσα τα νέα για τον Τσάμπι Αλόνσο, ένιωσα λίγο διχασμένος. Ναι, με εξέπληξε και όχι, δεν με εξέπληξε», είπε, εξηγώντας τι σκέφτηκε όταν είδε ότι ο Αρμπελόα ήταν ο αντικαταστάτης του Τσάμπι Αλόνσο. «Σκέφτηκα, "Τι;" Και μετά, "Ναι, σωστά"», είπε ο Κλοπ, αναφερόμενος στην απόλυση του Γιουπ Χάινκες, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει μετά την κατάκτηση του Champions League το 1998: «Πάντα έτσι είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης όταν δεν βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα», πρόσθεσε ο Κλοπ.

Ο Γερμανός προπονητής, ωστόσο, έδωσε κάποιες...συμβουλές στη Ρεάλ Μαδρίτης και σε άλλους συλλόγους όταν αναζητούν προπονητή: «Θα συνιστούσα, όταν απολύετε έναν προπονητή, να έχετε μια πιο σαφή ιδέα για το ποιος θα είναι ο διάδοχός του. Και αυτό θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να υπογράψετε τον Πεπ Γκουαρδιόλα, θα έλεγα ότι οι πιθανότητες δεν είναι πολύ υψηλές», κατέληξε.