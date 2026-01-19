ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μένει γι' ακόμα ένα ματς στην Τότεναμ ο Φρανκ και… βλέπουμε

Η διοίκηση της Τότεναμ αποφάσισε να μην προκαλέσει ένα τρομερό σοκ στην ομάδα αυτή τη στιγμή και ο Φρανκ παραμένει στον πάγκο, τουλάχιστον για το ματς με την Ντόρτμουντ.

Ο Τόμας Φρανκ γνωρίζει πολύ καλά σε πόσο δύσκολη θέση βρίσκεται στα «σπιρούνια» και ίσως αυτή τη στιγμή τον σώζει το πόσο γρήγορα και αλλεπάλληλα έρχονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Μετά και την ήττα (2-1) από τη Γουέστ Χαμ τα πράγματα έγιναν πολύ ζόρικα για τον κόουτς του συλλόγου, ο οποίος όμως θα παραμείνει στη θέση του, τουλάχιστον για το ματς της Τρίτης απέναντι στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Περισσότερο μετρά τους κόκκους που έχουν απομείνει στην κλεψύδρα της παρουσίας του στην Τότεναμ ο Φρανκ αυτή τη στιγμή, παρά σκέφτεται τις πιθανότητες να γυρίσει την κατάσταση…

Πηγή: sport-fm.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη